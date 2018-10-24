Удлинитель на катушке Союз 481S-2202
Арт. X109065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 20м 481S-2202 пригодится на садовом участке или строительной площадке для подключения электроприборов. Провод ПВС 2х1 длиной 20 метров размещается на катушке из пластика. Катушка установлена на стальную стойку и обладает эргономичной ручкой для удержания и переноски удлинителя.
Преимущества
- 1 выносная розетка
- Безопасность
- Длина - 20 метров
- Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 20м 481S-2202 изготовлен из пластика
- На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
- Стальная стойка