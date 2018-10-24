Удлинитель на катушке Союз 481S-2202

Преимущества

1 выносная розетка

Безопасность

Длина - 20 метров

Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 20м 481S-2202 изготовлен из пластика

На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия

Стальная стойка

Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 20м 481S-2202 пригодится на садовом участке или строительной площадке для подключения электроприборов. Провод ПВС 2х1 длиной 20 метров размещается на катушке из пластика. Катушка установлена на стальную стойку и обладает эргономичной ручкой для удержания и переноски удлинителя.