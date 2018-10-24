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Удлинитель на катушке Союз 481S-2202
5.0
1
Найти аналог
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке Союз 481S-2202
    Арт. X109065
    5.0
    1
    Удлинитель на катушке Союз 481S-2202
    Удлинитель на катушке Союз 481S-2202
      Удлинитель на катушке Союз 481S-2202
      Удлинитель на катушке Союз 481S-2202

      Удлинитель на катушке Союз 481S-2202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X109065
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 20м 481S-2202 пригодится на садовом участке или строительной площадке для подключения электроприборов. Провод ПВС 2х1 длиной 20 метров размещается на катушке из пластика. Катушка установлена на стальную стойку и обладает эргономичной ручкой для удержания и переноски удлинителя.

        Преимущества

        • 1 выносная розетка
        • Безопасность
        • Длина - 20 метров
        • Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 20м 481S-2202 изготовлен из пластика
        • На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
        • Стальная стойка