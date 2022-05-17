Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)

Шнур ШВВП с поливинилхлоридной изоляцией, с паралельными жилами, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на номинальное переменное напряжение 380В, для систем 220/380. Шнур ШВВП предназначен для присоединения электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, шнуров удлинителей, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.