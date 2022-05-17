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Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)
5.0
2
30 ₽
Провода
    Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)
    Арт. X699434893
    5.0
    2
    Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)
    Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)
      Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)
      Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)

      Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)

      30 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699434893
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Альгиз
      Упаковка
      		бухта
      Стандарт
      		ГОСТ
      Цвет
      		белый
      Структура жилы
      		МП
      Все характеристики
      30 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шнур ШВВП с поливинилхлоридной изоляцией, с паралельными жилами, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на номинальное переменное напряжение 380В, для систем 220/380. Шнур ШВВП предназначен для присоединения электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, шнуров удлинителей, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.