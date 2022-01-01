Автоматические выключатели 10А
Найдено 3 товара
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- 165 ₽184 ₽2P, 10 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 10
- -19 ₽
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- 234 ₽260 ₽3P, 4.5 кА, 10 АКоличество полюсов: 3Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 10
- -26 ₽
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- Нет в наличии1P, 6 кА, 10 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 10
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автоматические выключатели 10а в городе Ярославль по цене от 95 до 234 рубля. В наличии более 3 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.