Автоматические выключатели на DIN-рейку
Найден 21 товар
Сортировать по:
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 504 ₽560 ₽3P, 4.5 кА, 25 АКоличество полюсов: 3Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- -56 ₽
-
- 218 ₽243 ₽3P, 4.5 кА, 20 АКоличество полюсов: 3Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 20
- -25 ₽
-
- 165 ₽184 ₽2P, 10 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 10
- -19 ₽
-
- 144 ₽160 ₽1P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- -16 ₽
-
- 315 ₽350 ₽2P, 20 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 20
- -35 ₽
-
- 378 ₽420 ₽2P, 16 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- -42 ₽
-
- 234 ₽260 ₽3P, 4.5 кА, 10 АКоличество полюсов: 3Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 10
- -26 ₽
-
- Нет в наличии3P, 4.5 кА, 50 АКоличество полюсов: 3Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 50
- Нет в наличии2P, 25 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии2P, 25 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии2P, 32 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 32
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 25 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии3P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 3Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- Нет в наличии1P, 6 кА, 32 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 32
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 25 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 20 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 20
- Нет в наличии1P, 6 кА, 25 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии1P, 6 кА, 10 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 10
- Нет в наличии1P, 6 кА, 20 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 20
- Нет в наличии2P, 40 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 40
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автоматические выключатели на din-рейку в городе Ярославль по цене от 24 до 504 рубля. В наличии более 21 наименования. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.