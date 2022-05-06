Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 32А/1П

Преимущества

Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса

Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями

На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния

Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку

Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях и соответствуют ГОСТ Р50345-2010. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам.