Автоматические выключатели 16А
Найдено 4 товара
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- 144 ₽160 ₽1P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- -16 ₽
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- 378 ₽420 ₽2P, 16 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- -42 ₽
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- Нет в наличии3P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 3Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автоматические выключатели 16а в городе Ярославль по цене от 103 до 378 рублей. В наличии более 4 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.