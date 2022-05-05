Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
Арт. 77777X2791008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|80х36х42
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Частота, Гц
|50
- Автоматический двухполюсный выключатель EKF 16А С ВА47-63 4.5кА служит для стационарного размещения в электрощитовых бытовых и общественных зданий. Защищен от доступа к винтовому зажиму посторонних лиц с помощью пластиковых крышек-пломб.
Преимущества
- Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам
- Наличие монолитной лицевой панели
- Повышенная жесткость корпуса - шесть заклепок
- Выключатель оборудован удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделием
- На лицевой панели выключателя имеется цветовой индикатор состояния
- Соответствует ГОСТ Р 50345-2010
- Количество силовых полюсов: 2
- Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
- Способ монтажа: DIN-рейка
- Род тока: Переменный (AC)
- Номинальное напряжение: 400 В
- Степень защиты: IP20
- Количество модулей: DIN 2
- Материал изделия: Пластик
- Исполнение: Стационарное
- Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
- Вид привода: Ручной
- Тип дополнительного расцепителя: Нет
- Частота: 50 Гц
- Предельная отключающая способность: 4.5 кA
- Потери мощности: 4.4 Вт
- Материал проводника: Медь
- Температура эксплуатации: от -40 до +55 °С
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Сфера применения: Бытовое и промышленность
- Максимальное сечение подключаемого кабеля: 25 мм2
- Размеры EKF 16А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-2-16C-pro 6226073: (ВхШхГ) 80х36х42 мм