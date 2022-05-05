Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П

Преимущества

Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам

Наличие монолитной лицевой панели

Повышенная жесткость корпуса - шесть заклепок

Выключатель оборудован удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделием

На лицевой панели выключателя имеется цветовой индикатор состояния

Соответствует ГОСТ Р 50345-2010

Количество силовых полюсов: 2

Характеристика эл.магнитного расцепителя: C

Способ монтажа: DIN-рейка

Род тока: Переменный (AC)

Номинальное напряжение: 400 В

Степень защиты: IP20

Количество модулей: DIN 2

Материал изделия: Пластик

Исполнение: Стационарное

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный

Вид привода: Ручной

Тип дополнительного расцепителя: Нет

Частота: 50 Гц

Предельная отключающая способность: 4.5 кA

Потери мощности: 4.4 Вт

Материал проводника: Медь

Температура эксплуатации: от -40 до +55 °С

Климатическое исполнение: УХЛ4

Сфера применения: Бытовое и промышленность

Максимальное сечение подключаемого кабеля: 25 мм2

Размеры EKF 16А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-2-16C-pro 6226073: (ВхШхГ) 80х36х42 мм

Автоматический двухполюсный выключатель EKF 16А С ВА47-63 4.5кА служит для стационарного размещения в электрощитовых бытовых и общественных зданий. Защищен от доступа к винтовому зажиму посторонних лиц с помощью пластиковых крышек-пломб.