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Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
4.0
3
420 ₽
Автоматические выключатели
    Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
    Арт. 77777X2791008
    4.0
    3
    Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
    Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
    Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
      Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
      Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П
      Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П

      Выключатель EKF автомат. ВА 47-63 16А/2П

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X2791008
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		80х36х42
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматический двухполюсный выключатель EKF 16А С ВА47-63 4.5кА служит для стационарного размещения в электрощитовых бытовых и общественных зданий. Защищен от доступа к винтовому зажиму посторонних лиц с помощью пластиковых крышек-пломб.

        Преимущества

        • Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам
        • Наличие монолитной лицевой панели
        • Повышенная жесткость корпуса - шесть заклепок
        • Выключатель оборудован удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделием
        • На лицевой панели выключателя имеется цветовой индикатор состояния
        • Соответствует ГОСТ Р 50345-2010
        • Количество силовых полюсов: 2
        • Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
        • Способ монтажа: DIN-рейка
        • Род тока: Переменный (AC)
        • Номинальное напряжение: 400 В
        • Степень защиты: IP20
        • Количество модулей: DIN 2
        • Материал изделия: Пластик
        • Исполнение: Стационарное
        • Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
        • Вид привода: Ручной
        • Тип дополнительного расцепителя: Нет
        • Частота: 50 Гц
        • Предельная отключающая способность: 4.5 кA
        • Потери мощности: 4.4 Вт
        • Материал проводника: Медь
        • Температура эксплуатации: от -40 до +55 °С
        • Климатическое исполнение: УХЛ4
        • Сфера применения: Бытовое и промышленность
        • Максимальное сечение подключаемого кабеля: 25 мм2
        • Размеры EKF 16А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-2-16C-pro 6226073: (ВхШхГ) 80х36х42 мм