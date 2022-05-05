Выключатель EKF автомат.ВА 47-63 25А/3П
Арт. 77777X2791012
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|50
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Мин. рабочая температура, °C
|-25
Автоматический модульный выключатель относится к разряду трехполюсных выключателей-автоматов, которые осуществляют защиту электрических цепей от замыканий, перегрузок.
Особенности:
1. Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам. 2. Наличие монолитной лицевой панели. 3. Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок. 4. Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения. 5. Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками. 6. Наличие индикаторного окошка состояния контактов. 7. Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания). 8. Двухпозиционный зажим на DIN-рейку.