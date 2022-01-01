Двухполюсные автоматические выключатели
Найдено 7 товаров
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- 165 ₽184 ₽2P, 10 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 10
- -19 ₽
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- 315 ₽350 ₽2P, 20 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 20
- -35 ₽
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- 378 ₽420 ₽2P, 16 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- -42 ₽
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- Нет в наличии2P, 25 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии2P, 25 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии2P, 32 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 32
- Нет в наличии2P, 40 АКоличество полюсов: 2Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 40
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить двухполюсные автоматические выключатели в городе Ярославль по цене от 24 до 378 рублей. В наличии более 7 наименований. Двухполюсные автоматические выключатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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