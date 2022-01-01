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Автоматические выключатели

Двухполюсные автоматические выключатели

Найдено 7 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить двухполюсные автоматические выключатели в городе Ярославль по цене от 24 до 378 рублей. В наличии более 7 наименований. Двухполюсные автоматические выключатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Трехполюсный автоматический выключатель EKF BA 47-63 20А/3P
218 ₽
Трехполюсный автоматический выключатель EKF BA 47-63 20А/3P
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 10А/2Р, 4.5кА, C
165 ₽
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 10А/2Р, 4.5кА, C
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 16A/2Р, 4.5кА, C
378 ₽
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 16A/2Р, 4.5кА, C
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 20А/2Р, 4.5 кА, C
315 ₽
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 20А/2Р, 4.5 кА, C
Автоматический трехпозиционный выключатель EKF PROxima ВА 47-63 16А/3P
279 ₽
Автоматический трехпозиционный выключатель EKF PROxima ВА 47-63 16А/3P
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 25А/2P, 4.5 кА
284 ₽
2 полюсный автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63 25А/2P, 4.5 кА
2 полюсный автоматический выключатель EKF BA 47-63 32А/2P, 4.5 кА, C
184 ₽
2 полюсный автоматический выключатель EKF BA 47-63 32А/2P, 4.5 кА, C
Однополюсный электрический автомат EKF PROxima BA 47-63 10A/1P, 6 кА
95 ₽
Однополюсный электрический автомат EKF PROxima BA 47-63 10A/1P, 6 кА
Электроавтомат EKF BA 47-63 25А/1Р, 6 кА
50 ₽
Электроавтомат EKF BA 47-63 25А/1Р, 6 кА
2 полюсный автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/2P, 4.5 кА
24 ₽
2 полюсный автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/2P, 4.5 кА
Двухполюсный автоматический выключатель IEK ВА 47-29 40А/2P
315 ₽
Двухполюсный автоматический выключатель IEK ВА 47-29 40А/2P