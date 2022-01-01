Воздуховоды для вентиляции
Найдено: 257 товаров
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- 210 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодМатериал: алюминий
- 280 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x100x100Материал: алюминий
- 770 ₽Тип оборудования: дымоходМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: универсальный
- 808 ₽Тип оборудования: коленоМатериал: нержавеющая сталь
- 1 140 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 300 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 885 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 705 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 2000х125х125Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 300 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x110x110Материал: алюминий
- 380 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x125x125Материал: алюминий
- 470 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x160x160Материал: алюминий
- 250 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 180 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 186х100х143
- 700 ₽Тип оборудования: зонтМатериал: оцинкованная стальГабариты, мм: 350x240
- 400 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x130x130Материал: алюминий
- 430 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 203х160х244
- 295 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 400 ₽Тип оборудования: зонтМатериал: сталь
- 380 ₽Тип оборудования: соединительГабариты, мм: 204x178x60Материал: пластикСпособ установки: универсальный
- 240 ₽Тип оборудования: проходМатериал: оцинкованная сталь
- 510 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x250x250Материал: алюминий
- 170 ₽Тип оборудования: соединительГабариты, мм: 60х204х70Материал: пластикСпособ установки: универсальный
- 65 ₽Тип оборудования: соединительГабариты, мм: 125х80х125Материал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 4 500 ₽Тип оборудования: консольМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: настенныйГабариты, мм: 250x750
- 770 ₽Тип оборудования: коленоГабариты, мм: 140x140Материал: алюминийСпособ установки: универсальный
- 460 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x150x150Материал: алюминий
- 620 ₽Тип оборудования: кронштейнМатериал: нержавеющая сталь, оцинкованная стальСпособ установки: настенный
- 280 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 550 ₽Тип оборудования: проходМатериал: оцинкованная сталь
- 90 ₽Тип оборудования: врезкаМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 240 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 100х100х1000Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 115 ₽Тип оборудования: врезкаМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 290 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: оцинкованная сталь
- 165 ₽Тип оборудования: накладкаМатериал: пластикСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 160х159х34
- 340 ₽Тип оборудования: тройникМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 278х243х60
- 320 ₽Тип оборудования: проходМатериал: оцинкованная сталь
- 400 ₽Тип оборудования: проходМатериал: оцинкованная сталь
- 430 ₽Тип оборудования: коленоМатериал: пластикСпособ установки: горизонтальный
- 170 ₽Тип оборудования: проходМатериал: оцинкованная сталь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить воздуховоды для вентиляции в городе Ярославль по цене от 15 до 11000 рублей. В наличии более 257 наименований. Воздуховоды для вентиляции можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.