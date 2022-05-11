Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм
Арт. X6994382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|20x25x8,5
- Шина монтажная для воздуховодов ЭГИДА Е20 Е205 01001-2 – это монтажный элемент, изготовленный из стали и имеющий Г-образную конструкцию. Шина фланцевая монтажная используется для изготовления фланцевых соединений в системах вентиляции и кондиционирования. Фланцы создаются за счет шинореек, которые скрепляются уголками для жесткости соединения, в процессе монтажа сварка не применяется. Для более прочного сцепления всех элементов применяется скобной зажим и уплотнитель. При сборке воздуховодов со стороной равной или более 500 мм рекомендуется использовать шинорейку Е30, для менее объемных воздуховодов используется Е20.
Преимущества
- Обеспечение жесткости конструкции
- Снижение вибрации и шума в ходе эксплуатации системы
- Защита от коррозии