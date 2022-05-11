Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм

Преимущества

Обеспечение жесткости конструкции

Снижение вибрации и шума в ходе эксплуатации системы

Защита от коррозии

Шина монтажная для воздуховодов ЭГИДА Е20 Е205 01001-2 – это монтажный элемент, изготовленный из стали и имеющий Г-образную конструкцию. Шина фланцевая монтажная используется для изготовления фланцевых соединений в системах вентиляции и кондиционирования. Фланцы создаются за счет шинореек, которые скрепляются уголками для жесткости соединения, в процессе монтажа сварка не применяется. Для более прочного сцепления всех элементов применяется скобной зажим и уплотнитель. При сборке воздуховодов со стороной равной или более 500 мм рекомендуется использовать шинорейку Е30, для менее объемных воздуховодов используется Е20.