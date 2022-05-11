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Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм
5.0
3
175 ₽
Шины монтажные для воздуховодов
    Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм
    Арт. X6994382
    5.0
    3
    Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм
    Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм
      Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм
      Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм

      Шина монтажная для воздуховодов Эгида Е20 Е205 01001-2, 20x25x8,5 мм

      175 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X6994382
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		20x25x8,5
      Все характеристики
      175 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина монтажная для воздуховодов ЭГИДА Е20 Е205 01001-2 – это монтажный элемент, изготовленный из стали и имеющий Г-образную конструкцию. Шина фланцевая монтажная используется для изготовления фланцевых соединений в системах вентиляции и кондиционирования. Фланцы создаются за счет шинореек, которые скрепляются уголками для жесткости соединения, в процессе монтажа сварка не применяется. Для более прочного сцепления всех элементов применяется скобной зажим и уплотнитель. При сборке воздуховодов со стороной равной или более 500 мм рекомендуется использовать шинорейку Е30, для менее объемных воздуховодов используется Е20.

        Преимущества

        • Обеспечение жесткости конструкции
        • Снижение вибрации и шума в ходе эксплуатации системы
        • Защита от коррозии