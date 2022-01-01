Крепёж для вентиляции из оцинкованной стали
Найдено: 7 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 4 500 ₽Тип оборудования: консольМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: настенныйГабариты, мм: 250x750
- 620 ₽Тип оборудования: кронштейнМатериал: нержавеющая сталь, оцинкованная стальСпособ установки: настенный
- 15 ₽Тип оборудования: скобаМатериал: оцинкованная сталь
- 175 ₽Тип оборудования: шина монтажнаяМатериал: стальГабариты, мм: 20x25x8,5
- 20 ₽Тип оборудования: уголокМатериал: металлГабариты, мм: 105x105x27
- 20 ₽Тип оборудования: уголокМатериал: металлГабариты, мм: 65х65х18х2
- 970 ₽Тип оборудования: кронштейнМатериал: нержавеющая сталь, оцинкованная стальСпособ установки: настенный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить крепёж для вентиляции из оцинкованной стали в городе Ярославль по цене от 15 до 4500 рублей. В наличии более 7 наименований. Крепёж для вентиляции из оцинкованной стали можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.