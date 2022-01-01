Держатели каналов вентиляции
Найдено: 5 товаров
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- 100 ₽Тип оборудования: держательМатериал: пластикСпособ установки: потолочныйГабариты, мм: 20х169х171
- 90 ₽Тип оборудования: держательМатериал: пластикСпособ установки: потолочныйГабариты, мм: 20х134х141
- 60 ₽Тип оборудования: держательМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 20х120х60
- 65 ₽Тип оборудования: держательМатериал: пластикСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 20х60х204
- 100 ₽Тип оборудования: держательМатериал: пластикСпособ установки: потолочныйГабариты, мм: 20х109х117
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить держатели каналов вентиляции в городе Ярославль по цене от 60 до 100 рублей. В наличии более 5 наименований. Держатели каналов вентиляции можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.