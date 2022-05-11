Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм

Преимущества

Изготовлен из пластика

Два отверстия для шурупов

Защелкивается на воздуховоде

Для каналов сечением 120х60 мм

Держатель каналов вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм - предназначен для крепления воздуховодов соответствующего сечения к монтажной поверхности. Крепление осуществляется при помощи саморезов.