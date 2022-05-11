Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
Арт. X6991454414
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.018
- Держатель каналов вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм - предназначен для крепления воздуховодов соответствующего сечения к монтажной поверхности. Крепление осуществляется при помощи саморезов.
Преимущества
- Изготовлен из пластика
- Два отверстия для шурупов
- Защелкивается на воздуховоде
- Для каналов сечением 120х60 мм