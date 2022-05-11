Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
5.0
3
60 ₽
Держатели каналов вентиляции
    Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
    Арт. X6991454414
    5.0
    3
    Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
    Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
    Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
    Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
    Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм

      Держатель канала вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454414
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.018
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Держатель каналов вентиляции Эра 612ДКП, 120x60 мм - предназначен для крепления воздуховодов соответствующего сечения к монтажной поверхности. Крепление осуществляется при помощи саморезов.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика
        • Два отверстия для шурупов
        • Защелкивается на воздуховоде
        • Для каналов сечением 120х60 мм