Решетка вентиляционная Vents ABC 2030РРП, 300x200 мм

Преимущества

Для настенного или потолочного монтажа

Решетка имеет наклонные жалюзи

Оснащена подвижной частью для регулировки расхода воздуха

Регулировка живого сечения осуществляется при помощи флажка

Крепится при помощи шурупов или клея

Изготовлена из высококачественного пластика

Вентиляционная решетка Vents ABC 2030РРП используется в системах приточно-вытяжной вентиляции, системах кондиционирования и воздушного отопления. Имеет небольшой вес, проста в монтаже. Идеально подойдет для установки на промышленных предприятиях, а также в квартирах многоэтажек, в частных домах. Изделие не подвержено вредному воздействию химических веществ, влаги, коррозионным процессам. Изготавливается согласно особой технологии, за счет чего она устойчива к ударам, повреждениям, сколам.