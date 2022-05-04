Решетка вентиляционная Vents ABC 2030РРП, 300x200 мм
Арт. X699145430944
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.251
- Вентиляционная решетка Vents ABC 2030РРП используется в системах приточно-вытяжной вентиляции, системах кондиционирования и воздушного отопления. Имеет небольшой вес, проста в монтаже. Идеально подойдет для установки на промышленных предприятиях, а также в квартирах многоэтажек, в частных домах. Изделие не подвержено вредному воздействию химических веществ, влаги, коррозионным процессам. Изготавливается согласно особой технологии, за счет чего она устойчива к ударам, повреждениям, сколам.
Преимущества
- Для настенного или потолочного монтажа
- Решетка имеет наклонные жалюзи
- Оснащена подвижной частью для регулировки расхода воздуха
- Регулировка живого сечения осуществляется при помощи флажка
- Крепится при помощи шурупов или клея
- Изготовлена из высококачественного пластика