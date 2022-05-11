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Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
5.0
3
130 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
    Арт. X699145430901
    5.0
    3
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм

      Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430901
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		200x200x16
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентиляционная решетка Vents ABC 2020РЦ – накладное изделие размером 200 на 200 мм. Используется для закрытия и декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Одноэлементная конструкция
        • Решетка имеет наклонные жалюзи
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Крепится при помощи шурупов или клея
        • Изготовлена из высококачественного пластика