Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм
Арт. X699145430901
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|200x200x16
- Вентиляционная решетка Vents ABC 2020РЦ – накладное изделие размером 200 на 200 мм. Используется для закрытия и декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
Преимущества
- Для настенного или потолочного монтажа
- Одноэлементная конструкция
- Решетка имеет наклонные жалюзи
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Крепится при помощи шурупов или клея
- Изготовлена из высококачественного пластика