Решетка вентиляционная Vents ABC 2020РЦ, 200x200 мм

Преимущества

Для настенного или потолочного монтажа

Одноэлементная конструкция

Решетка имеет наклонные жалюзи

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Крепится при помощи шурупов или клея

Изготовлена из высококачественного пластика

Вентиляционная решетка Vents ABC 2020РЦ – накладное изделие размером 200 на 200 мм. Используется для закрытия и декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.