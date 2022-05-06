Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм

Преимущества

Для настенного или потолочного монтажа

Одноэлементная конструкция

Решетка имеет прямые жалюзи для увеличения пропускной способности

Соединяется с плоскими воздуховодами через соединитель соответствующего сечения

Изготовлена из высококачественного пластика

Посадочный размер - 204x60 мм



Вентиляционная решетка с фланцем Vents ABC 620РСФ предназначена для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления. Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с воздуховодами размером 60х204 мм. Низкое сопротивление воздушного потока и низкий уровень шума обеспечивается прямыми жалюзи.