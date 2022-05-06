Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
Арт. X699145430930
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|234x90x35
- Вентиляционная решетка с фланцем Vents ABC 620РСФ предназначена для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления. Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с воздуховодами размером 60х204 мм. Низкое сопротивление воздушного потока и низкий уровень шума обеспечивается прямыми жалюзи.
Преимущества
- Для настенного или потолочного монтажа
- Одноэлементная конструкция
- Решетка имеет прямые жалюзи для увеличения пропускной способности
- Соединяется с плоскими воздуховодами через соединитель соответствующего сечения
- Изготовлена из высококачественного пластика
- Посадочный размер - 204x60 мм