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Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
4.5
2
220 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
    Арт. X699145430930
    4.5
    2
    Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм

      Решетка вентиляционная Vents ABC 620РСФ, 204x60 мм

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430930
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		234x90x35
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентиляционная решетка с фланцем Vents ABC 620РСФ предназначена для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления. Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с воздуховодами размером 60х204 мм. Низкое сопротивление воздушного потока и низкий уровень шума обеспечивается прямыми жалюзи.

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Одноэлементная конструкция
        • Решетка имеет прямые жалюзи для увеличения пропускной способности
        • Соединяется с плоскими воздуховодами через соединитель соответствующего сечения
        • Изготовлена из высококачественного пластика
        • Посадочный размер - 204x60 мм