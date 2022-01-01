Вентиляционное оборудование
649 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 900 ₽2 140 ₽Мощность, Вт: 7.8Уровень шума: 25 дБ(А)Производительность, м³/ч: 90Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.5
- -240 ₽
-
- 1 350 ₽Мощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 243Max. напор воздуха, Па: 65
- 2 190 ₽Мощность, Вт: 29Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 358Max. напор воздуха, Па: 100
- 210 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодМатериал: алюминий
- 1 003 ₽1 200 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 105Max. напор воздуха, Па: 37
- -197 ₽
-
- 980 ₽Мощность, Вт: 16Уровень шума: 35 дБ(А)Производительность, м³/ч: 95Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.5
- 1 175 ₽1 340 ₽Мощность, Вт: 14Уровень шума: 35 дБ(А)Производительность, м³/ч: 97Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.5
- -165 ₽
-
- 2 880 ₽Тип оборудования: комплект коаксиальныйГабариты, мм: 1000х200х100Материал: алюминийСпособ установки: горизонтальный
- 2 086 ₽2 870 ₽Мощность, Вт: 24Уровень шума: 38 дБ(А)Производительность, м³/ч: 292Диаметр воздуховода, мм: 150Вес, кг: 0.93
- -784 ₽
-
- 4 610 ₽Мощность, Вт: 18Уровень шума: 34 дБ(А)Производительность, м³/ч: 98Диаметр воздуховода, мм: 100Вес, кг: 0.65
- Персональная скидка
-
- 1 330 ₽Мощность, Вт: 16Уровень шума: 44 дБ(А)Производительность, м³/ч: 179Диаметр воздуховода, мм: 125Вес, кг: 0.6
- 280 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x100x100Материал: алюминий
- 1 040 ₽
- 770 ₽Тип оборудования: дымоходМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: универсальный
- 10 540 ₽13 430 ₽Мощность, Вт: 220Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 315Производительность, м³/ч: 1800Max. напор воздуха, Па: 700
- -2 890 ₽
- Персональная скидка
- 808 ₽Тип оборудования: коленоМатериал: нержавеющая сталь
- 1 140 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 300 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
Вентиляционное оборудования необходимо для создания циркуляции воздуха в бытовых и промышленных помещениях. Линейка вентиляционного оборудования начинается с простых бытовых вентиляторов и доходит до мощных промышленных климатических установок. Модели различаются по мощности и типу конструкции.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить вентиляционное оборудование в городе Ярославль по цене от 15 до 49650 рублей. В наличии более 649 наименований. Вентиляционное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.