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Вентиляционное оборудования необходимо для создания циркуляции воздуха в бытовых и промышленных помещениях. Линейка вентиляционного оборудования начинается с простых бытовых вентиляторов и доходит до мощных промышленных климатических установок. Модели различаются по мощности и типу конструкции.

Вентиляционное оборудования необходимо для создания циркуляции воздуха в бытовых и промышленных помещениях. Линейка вентиляционного оборудования начинается с простых бытовых вентиляторов и доходит до мощных промышленных климатических установок. Модели различаются по мощности и типу конструкции.