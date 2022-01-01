Промышленные вентиляторы
Найдено: 32 товара
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- 9 950 ₽80 Вт, IP 54Материал: стальЧастота вращения, об/мин: 2700Управление: без управленияКоличество лопастей: 5
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- 10 490 ₽180 Вт, IP 54Материал: стальЧастота вращения, об/мин: 2500Управление: без управленияКоличество лопастей: 5
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- Нет в наличии250 Вт, IP 54Материал: стальЧастота вращения, об/мин: 2530Управление: без управленияКоличество лопастей: 5
- Нет в наличии370 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии2200 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии3000 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 3000Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии420 Вт, IP 44Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1320Количество лопастей: 5
- Нет в наличии180 Вт, IP 54Материал: стальЧастота вращения, об/мин: 1350Управление: без управленияКоличество лопастей: 5
- Нет в наличии138 Вт, IP 54Материал: стальЧастота вращения, об/мин: 1370Управление: без управленияКоличество лопастей: 5
- Нет в наличии370 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии750 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии2200 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 3000Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии1500 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии750 Вт, IP 44Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 12
- Нет в наличии2200 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1000Управление: без управленияКоличество скоростных режимов: 1Количество лопастей: 32
- Нет в наличии3000 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 3000Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии2200 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии750 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии750 Вт, IP 44Материал: металлЧастота вращения, об/мин: 1360Управление: без управленияКоличество скоростных режимов: 1Количество лопастей: 5
- Нет в наличии1500 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 3000Управление: без управленияКоличество скоростных режимов: 1Количество лопастей: 32
- Нет в наличии1500 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 3000Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии250 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1500Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
- Нет в наличии500 Вт, IP 44Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 1460Управление: без управленияКоличество лопастей: 5
- Нет в наличии2200 Вт, IP 54Материал: оцинкованная стальЧастота вращения, об/мин: 3000Управление: без управленияКоличество лопастей: 32
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить промышленные вентиляторы в городе Ярославль по цене от 3015 до 49650 рублей. В наличии более 32 наименований. Промышленные вентиляторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.