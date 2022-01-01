Трубы и комплектующие к дымоходам
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Найдено: 498 товаров
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- 210 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодМатериал: алюминий
- 2 880 ₽Тип оборудования: комплект коаксиальныйГабариты, мм: 1000х200х100Материал: алюминийСпособ установки: горизонтальный
- 280 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x100x100Материал: алюминий
- 1 040 ₽
- 770 ₽Тип оборудования: дымоходМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: универсальный
- 808 ₽Тип оборудования: коленоМатериал: нержавеющая сталь
- 1 140 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 300 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 885 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: оцинкованная стальСпособ установки: универсальный
- 705 ₽Тип оборудования: воздуховодГабариты, мм: 2000х125х125Материал: ПВХСпособ установки: универсальный
- 300 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x110x110Материал: алюминий
- 380 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x125x125Материал: алюминий
- 470 ₽Тип оборудования: гибкий воздуховодГабариты, мм: 500x160x160Материал: алюминий
- 250 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить трубы и комплектующие к дымоходам в городе Ярославль по цене от 15 до 11150 рублей. В наличии более 498 наименований. Трубы и комплектующие к дымоходам можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.