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Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
5.0
2
170 ₽
Соединители пластиковых воздуховодов
    Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
    Арт. X69914544199
    5.0
    2
    Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм

      Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914544199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Соединитель с обратным клапаном Эра 620СКПО - применяется для соединения плоских каналов одного сечения. Оснащен гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественного пластика
        • Ударопрочность
        • Эстетичный внешний вид
        • Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям