Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм
Арт. X69914544199
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Вес, кг
|0.1
- Соединитель с обратным клапаном Эра 620СКПО - применяется для соединения плоских каналов одного сечения. Оснащен гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного пластика
- Ударопрочность
- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям