Соединитель пластиковых воздуховодов с обратным клапаном Эра 620СКПО, 60x204 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественного пластика

Ударопрочность

Эстетичный внешний вид

Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям

Соединитель с обратным клапаном Эра 620СКПО - применяется для соединения плоских каналов одного сечения. Оснащен гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.