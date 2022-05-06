Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СК10КП, 60x120/100 мм
Арт. X699145441935832
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Диаметр, мм
|100
|
Количество предметов, шт
|1
- Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СК10КП, 60x120/100 мм используется для соединения прямоугольных воздуховодов с воздухораспределителями или круглыми воздуховодами под углом 90°. Соединяются напрямую c прямоугольными воздуховодами и воздухораспределителями, имеющими фланец (например 10РК, 10АПВП). Возможно соединение с круглыми воздуховодами через соединитель соответствующего диаметра.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного пластика
- Ударопрочность
- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям