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Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
5.0
2
150 ₽
Соединители пластиковых воздуховодов
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
    Арт. X699145441569623
    5.0
    2
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм

      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441569623
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Эксцентриковый редуктор Эра 1012,5РЭП, 100/125 мм применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции для соединения воздуховодов разных диаметров между собой. Соединение осуществляется напрямую без дополнительных элементов.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественного пластика
        • Ударопрочность
        • Эстетичный внешний вид
        • Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям
        • Внешний диаметр - 100 мм
        • Встраиваемый диаметр - 125 мм
        • Длина - 70 мм