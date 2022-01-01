Коаксиальный дымоход
Найдено: 41 товар
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- 2 880 ₽Тип оборудования: комплект коаксиальныйГабариты, мм: 1000х200х100Материал: алюминийСпособ установки: горизонтальный
- 1 939 ₽Тип оборудования: комплект коаксиальныйМатериал: стальСпособ установки: горизонтальный
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип оборудования: комплект коаксиальныйМатериал: сталь
- Нет в наличииТип оборудования: комплект коаксиальныйГабариты, мм: 1145X145X145Материал: стальСпособ установки: горизонтальный
- Нет в наличииТип оборудования: комплект коаксиальныйМатериал: нержавеющая сталь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить коаксиальный дымоход в городе Ярославль по цене от 400 до 8330 рублей. В наличии более 41 наименования. Коаксиальный дымоход можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.