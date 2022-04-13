Преимущества

Внутренняя труба выполнена из высококачественного алюминия

Наружная труба обоих дымоходов изготовлена из оцинкованной стали и окрашена снаружи в белый цвет

Внутренняя труба центрирована в наружной специальными стальными распорками

Элементы коаксиальной системы дымоудаления соединяются между собой с помощью хомутов с герметизирующей муфтой из синтетического каучука EPDM

Коаксиальный дымоход STOUT SCA-6010-000500, 60/100 мм, 0,5 м предназначен для комплектации совмещенной системы дымоудаления. Коаксиальный дымоход выполняет одновременно две функции: отвод продуктов сгорания от котла и подачу в него наружного воздуха для поддержания горения. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию типа «труба в трубе». По внутренней трубе от котла отводятся дымовые газы, а по каналу между внутренней и наружной трубой – подводится наружный воздух для поддержания горения топлива.