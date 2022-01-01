Конденсатоотвод дымохода Аквапул, 115 мм
Арт. X1691200243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Макс. толщина, мм
|0.8
- Конденсатоотвод для дымохода Аквапул диаметром 115 мм изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 0,8 мм. Используется в качестве сборника конденсата. Конденсатоотвод предназначен для отведения влаги (конденсата) из конструкции дымохода. Необходимость отведения конденсата возникает при монтаже отдельно стоящего дымохода. Нержавеющая сталь AISI 304 способна выдерживать температуру до 700° С. Конденсатоотвод используется совместно с дымоходом тройником и устанавливается в нижней части всей системы дымохода.
Преимущества
- Имеет высокую коррозионную стойкость
- Хорошие прочностные и механические характеристики
- Низкий коэффициент термического расширения, что обеспечивает меньшее изменение размеров при колебаниях температур
- Высокая теплопроводность, что определяет преимущества использования этой стали в системах теплообмена