Гибкие вставки для вентиляции
Найдено: 6 товаров
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- 620 ₽Тип оборудования: гибкая вставкаМатериал: оцинкованная стальГабариты, мм: 280x240x280
- 600 ₽Тип оборудования: гибкая вставкаМатериал: оцинкованная стальГабариты, мм: 255х240x255
- 385 ₽Тип оборудования: гибкая вставкаМатериал: оцинкованная стальГабариты, мм: 170х240х170
- 390 ₽Тип оборудования: гибкая вставкаМатериал: оцинкованная стальГабариты, мм: 232x240x232
- 480 ₽Тип оборудования: гибкая вставкаМатериал: оцинкованная стальГабариты, мм: 345x240x345
- Нет в наличииТип оборудования: гибкая вставкаМатериал: оцинкованная стальГабариты, мм: 205х240х205
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гибкие вставки для вентиляции в городе Ярославль по цене от 305 до 620 рублей. В наличии более 6 наименований. Гибкие вставки для вентиляции можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.