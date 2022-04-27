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Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
5.0
2
480 ₽
Круглые гибкие вставки для вентиляции
    Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
    Арт. X699145595
    5.0
    2
    Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
    Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
    Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
    Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
      Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
      Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
      Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм
      Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм

      Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145595
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.01
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круглая гибкая вставка для вентиляции Лиссант 1050702440, 315 мм предназначена для поглощения колебаний, передающихся от работающего вентилятора на корпус воздуховода. Применяется в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -50°С до +80°С и влажности до 60%.

        Преимущества

        • Материал - сталь оцинкованная, ткань капроновая, пластифицированная
        • Высокая прочность и надежность, способность выдерживать интенсивную эксплуатацию
        • Эффективное снижение уровня шума и вибрации
        • Простота монтажа