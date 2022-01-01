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Вентиляционное оборудование

Канальные вентиляторы

Найдено: 44 товара
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  • Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    1 350 ₽
    4.8
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    Мощность, Вт: 24
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 243
    Max. напор воздуха, Па: 65
  • Вентилятор канальный Vents 150 ВКО Турбо
    2 190 ₽
    3.6
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО Турбо
    Мощность, Вт: 29
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 150
    Производительность, м³/ч: 358
    Max. напор воздуха, Па: 100
  • Вентилятор канальный Vents 100 ВКО
    1 003 ₽
    1 200 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vents 100 ВКО
    Мощность, Вт: 14
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 105
    Max. напор воздуха, Па: 37
    • -197 ₽
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    10 540 ₽
    13 430 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    Мощность, Вт: 220
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 1800
    Max. напор воздуха, Па: 700
    • -2 890 ₽
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    18 270 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 920
    Max. напор воздуха, Па: 420
    • Персональная скидка
  • Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
    2 666 ₽
    3 810 ₽
    4.3
    Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
    Мощность, Вт: 30
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 280
    Max. напор воздуха, Па: 50
    • -1 144 ₽
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    10 110 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    Мощность, Вт: 152
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 1000
    Max. напор воздуха, Па: 600
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 125 XL
    5 720 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 125 XL
    Мощность, Вт: 62
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 300
    Max. напор воздуха, Па: 350
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е
    16 040 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 720
    Max. напор воздуха, Па: 410
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 160 XL
    6 700 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 160 XL
    Мощность, Вт: 90
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 600
    Max. напор воздуха, Па: 400
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
    5 500 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
    Мощность, Вт: 62
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 250
    Max. напор воздуха, Па: 350
    • Персональная скидка
  • Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
    3 450 ₽
    5.0
    Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
    Мощность, Вт: 30
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 350
    Max. напор воздуха, Па: 55
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канальные вентиляторы в городе Ярославль по цене от 404 до 32400 рублей. В наличии более 44 наименований. Канальные вентиляторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Вентилятор канальный Shuft TUBE 100 XL
5 500 ₽
Вентилятор канальный Shuft TUBE 100 XL
Вентилятор канальный Titan ВК-250
9 950 ₽
Вентилятор канальный Titan ВК-250
Вентилятор канальный Vents 100 ВКО
1 003 ₽
Вентилятор канальный Vents 100 ВКО
Вентилятор канальный SHUFT SHELF TUBE 315 XL
10 540 ₽
Вентилятор канальный SHUFT SHELF TUBE 315 XL
Вентилятор канальный Shuft SHELF TUBE 200 XL
10 110 ₽
Вентилятор канальный Shuft SHELF TUBE 200 XL
Вентилятор канальный Shuft TUBE 125 XL
5 720 ₽
Вентилятор канальный Shuft TUBE 125 XL
Вентилятор осевой канальный Эра PRO 5
2 380 ₽
Вентилятор осевой канальный Эра PRO 5
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е, 920 м3/час
18 270 ₽
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е, 920 м3/час
Приточно-вытяжной вентилятор с обратным клапаном Slim 6C
3 680 ₽
Приточно-вытяжной вентилятор с обратным клапаном Slim 6C
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е, 720 м3/час
16 040 ₽
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е, 720 м3/час
Вентилятор канальный осевой Эра PRO 4, с кронштейнами
1 870 ₽
Вентилятор канальный осевой Эра PRO 4, с кронштейнами
Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
2 666 ₽
Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
Вентилятор осевой канальный CV-200 (аналог WB-200)
3 450 ₽
Вентилятор осевой канальный CV-200 (аналог WB-200)
Вентилятор канальный SHUFT TUBE 250 XL
9 700 ₽
Вентилятор канальный SHUFT TUBE 250 XL
Вентилятор канальный Shuft SHELF TUBE 160 XL
6 700 ₽
Вентилятор канальный Shuft SHELF TUBE 160 XL
Пластиковый вентилятор канальный Vents 125 ВКО турбо
1 350 ₽
Пластиковый вентилятор канальный Vents 125 ВКО турбо
Вентилятор канальный Vents 150 ВКО Турбо
2 190 ₽
Вентилятор канальный Vents 150 ВКО Турбо
Вытяжной вентилятор Electrolux EAF 120TH, обратный клапан
5 315 ₽
Вытяжной вентилятор Electrolux EAF 120TH, обратный клапан
Крышный уличный вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
32 400 ₽
Крышный уличный вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
Вентилятор канальный Titan ВК-160
8 240 ₽
Вентилятор канальный Titan ВК-160
Бытовой вытяжной вентилятор ДОМОВЕНТ 100 С
980 ₽
Бытовой вытяжной вентилятор ДОМОВЕНТ 100 С
Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
1 960 ₽
Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
Вентилятор вытяжной Dospel реверсивный EF 200 AS 240
3 273 ₽
Вентилятор вытяжной Dospel реверсивный EF 200 AS 240
Приточно-вытяжной вентилятор Эра COMFORT 4 D100
494 ₽
Приточно-вытяжной вентилятор Эра COMFORT 4 D100
Вентилятор канальный Titan ВК-200
9 090 ₽
Вентилятор канальный Titan ВК-200
Вентилятор канальный CYCLONE-EBM 315, центробежный
10 065 ₽
Вентилятор канальный CYCLONE-EBM 315, центробежный
Вентилятор вытяжной реверсивный VORTICE VARIO 230/9 AR 12452VRT
9 362 ₽
Вентилятор вытяжной реверсивный VORTICE VARIO 230/9 AR 12452VRT
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ 315 Е
19 150 ₽
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ 315 Е
Вентилятор канальный Эра STELS 150 центробежный, d150
6 279 ₽
Вентилятор канальный Эра STELS 150 центробежный, d150
Вытяжной вентилятор для вентиляции на стену pRim 120 S
1 292 ₽
Вытяжной вентилятор для вентиляции на стену pRim 120 S
Вентилятор осевой ERA AURA 4C D 100 с обратным клапаном
799 ₽
Вентилятор осевой ERA AURA 4C D 100 с обратным клапаном
Вентилятор канальный SYSTEMAIR Duct Fan 100
404 ₽
Вентилятор канальный SYSTEMAIR Duct Fan 100
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е ebmpapst new
18 980 ₽
Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е ebmpapst new
Вентилятор канальный Эра STELS 125, d125
4 992 ₽
Вентилятор канальный Эра STELS 125, d125
Бытовой приточно-вытяжной вентилятор Blauberg Aero 125
1 275 ₽
Бытовой приточно-вытяжной вентилятор Blauberg Aero 125
Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-3.0/1
4 500 ₽
Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-3.0/1
Вентилятор канальный Vent 100 ВКО турбо, 135 м3/час
1 190 ₽
Вентилятор канальный Vent 100 ВКО турбо, 135 м3/час