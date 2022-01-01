Канальные вентиляторы
Найдено: 44 товара
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- 1 350 ₽Мощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 243Max. напор воздуха, Па: 65
- 2 190 ₽Мощность, Вт: 29Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 358Max. напор воздуха, Па: 100
- 1 003 ₽1 200 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 105Max. напор воздуха, Па: 37
- -197 ₽
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- 10 540 ₽13 430 ₽Мощность, Вт: 220Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 315Производительность, м³/ч: 1800Max. напор воздуха, Па: 700
- -2 890 ₽
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- 18 270 ₽Мощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 920Max. напор воздуха, Па: 420
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- 2 666 ₽3 810 ₽Мощность, Вт: 30Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 280Max. напор воздуха, Па: 50
- -1 144 ₽
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- 10 110 ₽Мощность, Вт: 152Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 1000Max. напор воздуха, Па: 600
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- 5 720 ₽Мощность, Вт: 62Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 300Max. напор воздуха, Па: 350
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- 16 040 ₽Мощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 720Max. напор воздуха, Па: 410
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- 6 700 ₽Мощность, Вт: 90Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 600Max. напор воздуха, Па: 400
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- 5 500 ₽Мощность, Вт: 62Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 250Max. напор воздуха, Па: 350
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- 3 450 ₽Мощность, Вт: 30Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 350Max. напор воздуха, Па: 55
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канальные вентиляторы в городе Ярославль по цене от 404 до 32400 рублей. В наличии более 44 наименований. Канальные вентиляторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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