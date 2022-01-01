Канальные вентиляторы 160 мм
Найдено: 6 товаров
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- 2 666 ₽3 810 ₽Мощность, Вт: 30Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 280Max. напор воздуха, Па: 50
- -1 144 ₽
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- 16 040 ₽Мощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 720Max. напор воздуха, Па: 410
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- 6 700 ₽Мощность, Вт: 90Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 600Max. напор воздуха, Па: 400
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 22Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 320Max. напор воздуха, Па: 65
- Нет в наличииМощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 885Max. напор воздуха, Па: 410
- Нет в наличииМощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 680Max. напор воздуха, Па: 400
Канальные вентиляторы 160 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 267 рублей до 7 760 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.