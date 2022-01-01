Канальные вентиляторы 315 мм
Найдено: 3 товара
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- 10 540 ₽13 430 ₽Мощность, Вт: 220Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 315Производительность, м³/ч: 1800Max. напор воздуха, Па: 700
- -2 890 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииМощность, Вт: 225Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 315Производительность, м³/ч: 2100Max. напор воздуха, Па: 690
- Нет в наличииМощность, Вт: 225Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 315Производительность, м³/ч: 1700Max. напор воздуха, Па: 740
Канальные вентиляторы 315 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 571 рубль до 18 980 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.