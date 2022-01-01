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Канальная вентиляция

Канальные вентиляторы 315 мм

  • Диаметр воздуховодов, мм: 315
Найдено: 3 товара
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  • Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    10 540 ₽
    13 430 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    Мощность, Вт: 220
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 1800
    Max. напор воздуха, Па: 700
    • -2 890 ₽
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-315Е
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-315Е
    Мощность, Вт: 225
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 2100
    Max. напор воздуха, Па: 690
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  • Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315
    Мощность, Вт: 225
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 1700
    Max. напор воздуха, Па: 740
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Канальные вентиляторы 315 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 571 рубль до 18 980 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.