Вентиляторы для вытяжки канальные бесшумные
Найдено: 11 товаров
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- 1 350 ₽Мощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 243Max. напор воздуха, Па: 65
- 1 003 ₽1 200 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 105Max. напор воздуха, Па: 37
- -197 ₽
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- 2 380 ₽Мощность, Вт: 18Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 195Max. напор воздуха, Па: 56
- 1 870 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 115Max. напор воздуха, Па: 46
- Нет в наличииМощность, Вт: 16Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 135Max. напор воздуха, Па: 42
- Нет в наличииМощность, Вт: 18Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 190Max. напор воздуха, Па: 56
- Нет в наличииМощность, Вт: 22Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 320Max. напор воздуха, Па: 65
- Нет в наличииМощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 298Max. напор воздуха, Па: 62
- Нет в наличииМощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 105Max. напор воздуха, Па: 42
- Нет в наличииМощность, Вт: 26Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 235
- Нет в наличииМощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 97
Вентиляторы для вытяжки канальные бесшумные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 352 рубля до 2 847 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.