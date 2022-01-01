Вентиляторы канальные 100 мм
Найдено: 11 товаров
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- 1 003 ₽1 200 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 105Max. напор воздуха, Па: 37
- -197 ₽
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- 5 500 ₽Мощность, Вт: 62Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 250Max. напор воздуха, Па: 350
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- 9 950 ₽Мощность, Вт: 210Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 1400Max. напор воздуха, Па: 686
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- 10 500 ₽Мощность, Вт: 52Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 250Max. напор воздуха, Па: 270
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- 1 870 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 115Max. напор воздуха, Па: 46
- Нет в наличииМощность, Вт: 16Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 135Max. напор воздуха, Па: 42
- Нет в наличииМощность, Вт: 225Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 2099Max. напор воздуха, Па: 749
- Нет в наличииМощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 105Max. напор воздуха, Па: 42
- Нет в наличииМощность, Вт: 58Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 535Max. напор воздуха, Па: 300
- Нет в наличииМощность, Вт: 26Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 235
- Нет в наличииМощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 97
Вентиляторы канальные 100 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 352 рубля до 15 350 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.