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Канальная вентиляция

Жаростойкие канальные вентиляторы

  • Материал корпуса: сталь
Найдено: 18 товаров
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  • Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    10 540 ₽
    13 430 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    Мощность, Вт: 220
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 1800
    Max. напор воздуха, Па: 700
    • -2 890 ₽
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    18 270 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 920
    Max. напор воздуха, Па: 420
    • Персональная скидка
  • Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
    2 666 ₽
    3 810 ₽
    4.3
    Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
    Мощность, Вт: 30
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 280
    Max. напор воздуха, Па: 50
    • -1 144 ₽
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    10 110 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    Мощность, Вт: 152
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 1000
    Max. напор воздуха, Па: 600
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 125 XL
    5 720 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 125 XL
    Мощность, Вт: 62
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 300
    Max. напор воздуха, Па: 350
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е
    16 040 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 720
    Max. напор воздуха, Па: 410
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 160 XL
    6 700 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 160 XL
    Мощность, Вт: 90
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 600
    Max. напор воздуха, Па: 400
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
    5 500 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
    Мощность, Вт: 62
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 250
    Max. напор воздуха, Па: 350
    • Персональная скидка
  • Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
    3 160 ₽
    5.0
    Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
    Мощность, Вт: 30
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 350
    Max. напор воздуха, Па: 55
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-100Е
    10 500 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-100Е
    Мощность, Вт: 52
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 250
    Max. напор воздуха, Па: 270
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-250Е
    20 080 ₽
    4.7
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-250Е
    Мощность, Вт: 210
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 250
    Производительность, м³/ч: 1300
    Max. напор воздуха, Па: 500
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 250 XL
    9 700 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 250 XL
    Мощность, Вт: 165
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 250
    Производительность, м³/ч: 1200
    Max. напор воздуха, Па: 600
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-315Е
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-315Е
    Мощность, Вт: 225
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 2100
    Max. напор воздуха, Па: 690
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  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-125Е
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-125Е
    Мощность, Вт: 52
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 350
    Max. напор воздуха, Па: 280
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  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-355Е
    Мощность, Вт: 455
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 355
    Производительность, м³/ч: 2905
    Max. напор воздуха, Па: 900
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  • Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
    Нет в наличии
    Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
    Мощность, Вт: 3700
    Вид канала: прямоугольный
    Производительность, м³/ч: 6960
    Max. напор воздуха, Па: 1100
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  • Вентилятор канальный Эра STELS 150 центробежный D150
    Нет в наличии
    Вентилятор канальный Эра STELS 150 центробежный D150
    Мощность, Вт: 126
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 150
    Производительность, м³/ч: 432
    Max. напор воздуха, Па: 360
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  • Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор центробежный канальный Эра STELS 125
    Мощность, Вт: 63
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 270
    Max. напор воздуха, Па: 271
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Жаростойкие канальные вентиляторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 886 рублей до 32 400 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.