Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов
Найдено: 43 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 350 ₽Мощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 243Max. напор воздуха, Па: 65
- 1 003 ₽1 200 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 105Max. напор воздуха, Па: 37
- -197 ₽
-
- 10 540 ₽13 430 ₽Мощность, Вт: 220Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 315Производительность, м³/ч: 1800Max. напор воздуха, Па: 700
- -2 890 ₽
- Персональная скидка
- 18 270 ₽Мощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 920Max. напор воздуха, Па: 420
- Персональная скидка
-
- 2 666 ₽3 810 ₽Мощность, Вт: 30Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 280Max. напор воздуха, Па: 50
- -1 144 ₽
-
- 10 110 ₽Мощность, Вт: 152Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 1000Max. напор воздуха, Па: 600
- Персональная скидка
-
- 5 720 ₽Мощность, Вт: 62Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 300Max. напор воздуха, Па: 350
- Персональная скидка
-
- 16 040 ₽Мощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 720Max. напор воздуха, Па: 410
- Персональная скидка
-
- 6 700 ₽Мощность, Вт: 90Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 600Max. напор воздуха, Па: 400
- Персональная скидка
-
- 5 500 ₽Мощность, Вт: 62Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 250Max. напор воздуха, Па: 350
- Персональная скидка
-
- 3 160 ₽Мощность, Вт: 30Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 200Производительность, м³/ч: 350Max. напор воздуха, Па: 55
- Персональная скидка
-
- 9 950 ₽Мощность, Вт: 210Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 1400Max. напор воздуха, Па: 686
- Персональная скидка
-
- 2 380 ₽Мощность, Вт: 18Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 195Max. напор воздуха, Па: 56
- 10 500 ₽Мощность, Вт: 52Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 250Max. напор воздуха, Па: 270
- Персональная скидка
-
- 20 080 ₽Мощность, Вт: 210Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 250Производительность, м³/ч: 1300Max. напор воздуха, Па: 500
- Персональная скидка
-
- 9 700 ₽Мощность, Вт: 165Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 250Производительность, м³/ч: 1200Max. напор воздуха, Па: 600
- Персональная скидка
-
- 1 870 ₽Мощность, Вт: 14Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 115Max. напор воздуха, Па: 46
- Нет в наличииМощность, Вт: 29Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 358Max. напор воздуха, Па: 100
- Нет в наличииМощность, Вт: 16Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 100Производительность, м³/ч: 135Max. напор воздуха, Па: 42
- Нет в наличииМощность, Вт: 18Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 190Max. напор воздуха, Па: 56
- Нет в наличииМощность, Вт: 22Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 320Max. напор воздуха, Па: 65
- Нет в наличииМощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 150Производительность, м³/ч: 298Max. напор воздуха, Па: 62
- Нет в наличииМощность, Вт: 225Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 315Производительность, м³/ч: 2100Max. напор воздуха, Па: 690
- Нет в наличииМощность, Вт: 85Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 160Производительность, м³/ч: 885Max. напор воздуха, Па: 410
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов в интернет-магазине «Бигам» по цене от 352 рубля до 18 980 рублей. В наличии более 42 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.