Вентиляторы канальные 125 мм
Найдено: 9 товаров
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- 1 350 ₽Мощность, Вт: 24Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 243Max. напор воздуха, Па: 65
- 5 720 ₽Мощность, Вт: 62Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 300Max. напор воздуха, Па: 350
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- 2 380 ₽Мощность, Вт: 18Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 195Max. напор воздуха, Па: 56
- Нет в наличииМощность, Вт: 18Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 190Max. напор воздуха, Па: 56
- Нет в наличииМощность, Вт: 52Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 350Max. напор воздуха, Па: 280
- Нет в наличииМощность, Вт: 58Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 538Max. напор воздуха, Па: 353
- Нет в наличииМощность, Вт: 52Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 370Max. напор воздуха, Па: 310
- Нет в наличииМощность, Вт: 63Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 270Max. напор воздуха, Па: 271
- Нет в наличииМощность, Вт: 18Вид канала: круглыйДиаметр воздуховода, мм: 125Производительность, м³/ч: 240Max. напор воздуха, Па: 56
Вентиляторы канальные 125 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 646 рублей до 9 010 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.