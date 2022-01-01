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Канальная вентиляция

Канальные вентиляторы с регулировкой оборотов

  • Регулировка скорости: плавная
  • Регулировка скорости: симисторная
  • Регулировка скорости: ступенчатая
  • Регулировка скорости: тиристорная
Найдено: 35 товаров
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  • Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    1 350 ₽
    4.8
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    Мощность, Вт: 24
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 243
    Max. напор воздуха, Па: 65
  • Вентилятор канальный Vents 100 ВКО
    1 003 ₽
    1 200 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vents 100 ВКО
    Мощность, Вт: 14
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 105
    Max. напор воздуха, Па: 37
    • -197 ₽
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    10 540 ₽
    13 430 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
    Мощность, Вт: 220
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 1800
    Max. напор воздуха, Па: 700
    • -2 890 ₽
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    18 270 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-200Е
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 920
    Max. напор воздуха, Па: 420
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    10 110 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 200 XL
    Мощность, Вт: 152
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 1000
    Max. напор воздуха, Па: 600
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 125 XL
    5 720 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 125 XL
    Мощность, Вт: 62
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 300
    Max. напор воздуха, Па: 350
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е
    16 040 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-160Е
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 720
    Max. напор воздуха, Па: 410
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 160 XL
    6 700 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 160 XL
    Мощность, Вт: 90
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 600
    Max. напор воздуха, Па: 400
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
    5 500 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
    Мощность, Вт: 62
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 250
    Max. напор воздуха, Па: 350
    • Персональная скидка
  • Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
    9 950 ₽
    5.0
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
    Мощность, Вт: 210
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 1400
    Max. напор воздуха, Па: 686
    • Персональная скидка
  • Вентилятор осевой канальный Эра PRO 5
    2 380 ₽
    5.0
    Вентилятор осевой канальный Эра PRO 5
    Мощность, Вт: 18
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 195
    Max. напор воздуха, Па: 56
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-100Е
    10 500 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-100Е
    Мощность, Вт: 52
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 250
    Max. напор воздуха, Па: 270
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-250Е
    20 080 ₽
    4.7
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-250Е
    Мощность, Вт: 210
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 250
    Производительность, м³/ч: 1300
    Max. напор воздуха, Па: 500
    • Персональная скидка
  • Вентилятор канальный Shuft Tube 250 XL
    9 700 ₽
    5.0
    Вентилятор канальный Shuft Tube 250 XL
    Мощность, Вт: 165
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 250
    Производительность, м³/ч: 1200
    Max. напор воздуха, Па: 600
    • Персональная скидка
  • Вентилятор осевой канальный Эра PRO 4
    1 870 ₽
    5.0
    Вентилятор осевой канальный Эра PRO 4
    Мощность, Вт: 14
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 115
    Max. напор воздуха, Па: 46
  • Вентилятор канальный Vents 150 ВКО Турбо
    Нет в наличии
    3.6
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО Турбо
    Мощность, Вт: 29
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 150
    Производительность, м³/ч: 358
    Max. напор воздуха, Па: 100
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  • Вентилятор канальный Vents 100 ВКО Турбо
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vents 100 ВКО Турбо
    Мощность, Вт: 16
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 135
    Max. напор воздуха, Па: 42
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  • Вентилятор осевой канальный Эра PRO 6
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор осевой канальный Эра PRO 6
    Мощность, Вт: 22
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 320
    Max. напор воздуха, Па: 65
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  • Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
    Мощность, Вт: 24
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 150
    Производительность, м³/ч: 298
    Max. напор воздуха, Па: 62
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  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-315Е
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-315Е
    Мощность, Вт: 225
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 315
    Производительность, м³/ч: 2100
    Max. напор воздуха, Па: 690
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  • Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
    Мощность, Вт: 85
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 160
    Производительность, м³/ч: 885
    Max. напор воздуха, Па: 410
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  • Вентилятор круглый канальный Titan ВК-200
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-200
    Мощность, Вт: 140
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 200
    Производительность, м³/ч: 1200
    Max. напор воздуха, Па: 550
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  • Вентилятор круглый канальный Titan ВК-315
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-315
    Мощность, Вт: 225
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 100
    Производительность, м³/ч: 2099
    Max. напор воздуха, Па: 749
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  • Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-125Е
    Нет в наличии
    5.0
    Вентилятор канальный Vanvent ВКВ-125Е
    Мощность, Вт: 52
    Вид канала: круглый
    Диаметр воздуховода, мм: 125
    Производительность, м³/ч: 350
    Max. напор воздуха, Па: 280
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Канальные вентиляторы с регулировкой оборотов в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 267 рублей до 32 400 рублей. В наличии более 22 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.