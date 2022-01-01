Насосы и насосные станции
Найдено: 739 товаров
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- 5 590 ₽6 495 ₽545x75, 7.5 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -905 ₽
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- 6 290 ₽9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 25Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 4 210 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 640 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 4 990 ₽7 800 ₽8.4 кгПроизводительность, л/мин: 29Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 370Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -2 810 ₽
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- 2 890 ₽Производительность 45 л/минМаксимальная мощность 370 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 30 м
- 9 310 ₽9 860 ₽
- -550 ₽
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- 2 890 ₽
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- 2 129 ₽2 850 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
- -721 ₽
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- 11 900 ₽693x250x145, 7.2 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 460Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 4 799 ₽6 530 ₽
- -1 731 ₽
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- 1 990 ₽98х98х270, 3.4 кг, IP 68Производительность, л/мин: 18Глубина погружения: 7 мМощность, Вт: 250Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
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- 4 390 ₽
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- 17 060 ₽220x210x638, 9.2 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 27 999 ₽220 В, 4.4 кгПроизводительность, л/мин: 125.25Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 165Высота подъема: 8 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1 1/2
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- 2 320 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 280Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
- 13 860 ₽126x212x767, 8.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 40Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 520Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 2 370 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18.5Мощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить насосы и насосные станции в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 739 наименований. Насосы и насосные станции можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.