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Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м
Арт. X16912354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Колодезный насос Ливгидромаш Малыш-М 20110455004 – приспособление, которое будет полезно на даче, в частном доме и в сельской местности. Насос используется для откачивания чистой воды из скважин, колодцев и резервуаров диаметром от 10 см. Полученную воду можно использовать для водоснабжения небольшого дома, полива растений, заполнения бассейнов. Для эффективной работы погружного насоса Ливгидромаш Малыш-М 20110455004 массовая доля включений в воде не должна превышать 0,01%. Прибор способен перекачивать воду горизонтально на расстояние до 100 метров, что удобно, когда источник воды находится далеко. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить насос Ливгидромаш Малыш-М 25 м можно с доставкой в любой регион.
Преимущества
- Металлический корпус – надежная защита насоса от повреждения
- Медная обмотка статора
- Герметичность: разборные части насоса надежно стянуты болтами
- Насос не требователен к частоте обслуживания
- Простота эксплуатации
Комплектация
- Электронасос со шнуром питания
- Трос капроновый 10 м
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка