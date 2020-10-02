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Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м
4.8
5
4 210 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м
Арт. X16912354
4.8
5
Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м
Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м
  • Персональная скидка
Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м
Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м

Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м

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4 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16912354
4.8
5

Характеристики

Производитель
Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Колодезный насос Ливгидромаш Малыш-М 20110455004 – приспособление, которое будет полезно на даче, в частном доме и в сельской местности. Насос используется для откачивания чистой воды из скважин, колодцев и резервуаров диаметром от 10 см. Полученную воду можно использовать для водоснабжения небольшого дома, полива растений, заполнения бассейнов. Для эффективной работы погружного насоса Ливгидромаш Малыш-М 20110455004 массовая доля включений в воде не должна превышать 0,01%. Прибор способен перекачивать воду горизонтально на расстояние до 100 метров, что удобно, когда источник воды находится далеко. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить насос Ливгидромаш Малыш-М 25 м можно с доставкой в любой регион.

    Преимущества

    • Металлический корпус – надежная защита насоса от повреждения
    • Медная обмотка статора
    • Герметичность: разборные части насоса надежно стянуты болтами
    • Насос не требователен к частоте обслуживания
    • Простота эксплуатации

    Комплектация

    • Электронасос со шнуром питания
    • Трос капроновый 10 м
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка