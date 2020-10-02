Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455004, 25 м

Колодезный насос Ливгидромаш Малыш-М 20110455004 – приспособление, которое будет полезно на даче, в частном доме и в сельской местности. Насос используется для откачивания чистой воды из скважин, колодцев и резервуаров диаметром от 10 см. Полученную воду можно использовать для водоснабжения небольшого дома, полива растений, заполнения бассейнов. Для эффективной работы погружного насоса Ливгидромаш Малыш-М 20110455004 массовая доля включений в воде не должна превышать 0,01%. Прибор способен перекачивать воду горизонтально на расстояние до 100 метров, что удобно, когда источник воды находится далеко. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить насос Ливгидромаш Малыш-М 25 м можно с доставкой в любой регион.

Преимущества

Металлический корпус – надежная защита насоса от повреждения

Медная обмотка статора

Герметичность: разборные части насоса надежно стянуты болтами

Насос не требователен к частоте обслуживания

Простота эксплуатации

Комплектация