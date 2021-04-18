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Вибрационный насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455002, 10 м
4.4
11
3 640 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Вибрационный насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455002, 10 м
Арт. X16912352
4.4
11
Вибрационный насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455002, 10 м
  • Персональная скидка

Вибрационный насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455002, 10 м

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3 640 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16912352
4.4
11

Характеристики

Производитель
Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 640 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос вибрационный Ливгидромаш Малыш М 20110440007 будет пригоден для частных земельных владений: садов, дач, вилл, огородов и ферм. С погружным насосом Ливгидромаш Малыш М воду из скважины, водоема или колодца достать будет очень легко даже с глубины шестьдесят метров. Его производительность, несмотря на размеры, поистине удивляет: он способен обрабатывать до двадцати пяти литров за одну минуту, позволяя использовать насос для перекачки воды, причем не только вертикально, но и горизонтально. По плоскости насос может переводить жидкость на расстояние более ста метров, в зависимости от длины присоединяемого шланга. Длительный срок эксплуатации колодезного насоса Ливгидромаш Малыш М объясним его качеством сборки: кожух изготовлен из прочного сплава, электродвигатель надежно защищен оплеткой из меди, монтируемые детали крепятся на герметичные болты, а проточная часть выполнена из силумина. Все это делает насос пригодным для использования долгие годы без дополнительных хлопот. Примечание: используется только для чистой воды без механических и сильных химических примесей и в скважинах и колодцах диаметром от десяти сантиметров.

    Преимущества

    • Мощный и выносливый
    • Быстрый и компактный
    • Переносит воду и горизонтально, и вертикально
    • Выкачивает на глубине до 60 метров
    • Пригодится для заполнения бассейнов
    • Польет растения
    • Добудет питьевую воду
    • Соберет жидкость для бытовых забот

    Комплектация

    • Электронасос
    • Шнур питания
    • Трос капроновый 10 м
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка