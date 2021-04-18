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Вибрационный насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455002, 10 м
Арт. X16912352
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Вибрационный насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455002, 10 м
Арт. X16912352
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
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- Насос вибрационный Ливгидромаш Малыш М 20110440007 будет пригоден для частных земельных владений: садов, дач, вилл, огородов и ферм. С погружным насосом Ливгидромаш Малыш М воду из скважины, водоема или колодца достать будет очень легко даже с глубины шестьдесят метров. Его производительность, несмотря на размеры, поистине удивляет: он способен обрабатывать до двадцати пяти литров за одну минуту, позволяя использовать насос для перекачки воды, причем не только вертикально, но и горизонтально. По плоскости насос может переводить жидкость на расстояние более ста метров, в зависимости от длины присоединяемого шланга. Длительный срок эксплуатации колодезного насоса Ливгидромаш Малыш М объясним его качеством сборки: кожух изготовлен из прочного сплава, электродвигатель надежно защищен оплеткой из меди, монтируемые детали крепятся на герметичные болты, а проточная часть выполнена из силумина. Все это делает насос пригодным для использования долгие годы без дополнительных хлопот. Примечание: используется только для чистой воды без механических и сильных химических примесей и в скважинах и колодцах диаметром от десяти сантиметров.
Преимущества
- Мощный и выносливый
- Быстрый и компактный
- Переносит воду и горизонтально, и вертикально
- Выкачивает на глубине до 60 метров
- Пригодится для заполнения бассейнов
- Польет растения
- Добудет питьевую воду
- Соберет жидкость для бытовых забот
Комплектация
- Электронасос
- Шнур питания
- Трос капроновый 10 м
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка