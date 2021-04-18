Вибрационный насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш-М 20110455002, 10 м

Насос вибрационный Ливгидромаш Малыш М 20110440007 будет пригоден для частных земельных владений: садов, дач, вилл, огородов и ферм. С погружным насосом Ливгидромаш Малыш М воду из скважины, водоема или колодца достать будет очень легко даже с глубины шестьдесят метров. Его производительность, несмотря на размеры, поистине удивляет: он способен обрабатывать до двадцати пяти литров за одну минуту, позволяя использовать насос для перекачки воды, причем не только вертикально, но и горизонтально. По плоскости насос может переводить жидкость на расстояние более ста метров, в зависимости от длины присоединяемого шланга. Длительный срок эксплуатации колодезного насоса Ливгидромаш Малыш М объясним его качеством сборки: кожух изготовлен из прочного сплава, электродвигатель надежно защищен оплеткой из меди, монтируемые детали крепятся на герметичные болты, а проточная часть выполнена из силумина. Все это делает насос пригодным для использования долгие годы без дополнительных хлопот. Примечание: используется только для чистой воды без механических и сильных химических примесей и в скважинах и колодцах диаметром от десяти сантиметров.

Преимущества

Мощный и выносливый

Быстрый и компактный

Переносит воду и горизонтально, и вертикально

Выкачивает на глубине до 60 метров

Пригодится для заполнения бассейнов

Польет растения

Добудет питьевую воду

Соберет жидкость для бытовых забот

Комплектация