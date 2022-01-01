Насосы с нижним забором воды
Найдено: 31 товар
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- 2 370 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18.5Мощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
- 3 740 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 245Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 2 999 ₽4 870 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
- -1 871 ₽
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- 3 420 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 800 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 17.5Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 225Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 440 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
- 3 650 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 225Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 090 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 0.3Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 300Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 2 490 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 0.3Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 300Длина кабеля 24 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 4 350 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 2 028 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 16.6Мощность, Вт: 300Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 70
- 2 731 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 16.6Мощность, Вт: 300Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 70
- 4 980 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 245Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 980 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 060 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 60
- 3 120 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 16.6Мощность, Вт: 300Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 70
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 280Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 5 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 280Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 20Мощность, Вт: 300Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 75
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 16Мощность, Вт: 225Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 300Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
Насосы с нижним забором воды в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 837 рублей до 4 364 рубля. В наличии более 21 наименование. Купить погружной насос для колодца с нижним забором воды вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.