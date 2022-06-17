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Насос Могилев Ручеек-1М, 25 м, нижний забор
5.0
1
3 650 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1М, 25 м, нижний забор
Арт. О00000011796
5.0
1
Насос Могилев Ручеек-1М, 25 м, нижний забор
Насос Могилев Ручеек-1М, 25 м, нижний забор
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1М, 25 м, нижний забор
Насос Могилев Ручеек-1М, 25 м, нижний забор

Насос Могилев Ручеек-1М, 25 м, нижний забор

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3 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000011796
5.0
1

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Могилев Ручеёк-1М 25 м, коробка полностью погружается в источник - колодец или водоем. Способен передавать воду на расстояние до 60 метров. Служит для организации полива приусадебных участков и огородов. Всасывающее отверстие расположено снизу. Жидкость, проходящая через насос, охлаждает его, что исключает перегрев электродвигателя.

    Преимущества

    • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
    • Не требует обслуживания
    • Проушина для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 25 м, коробка
    • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
    • Насос прост в использовании