Погружные насосы с верхним забором воды
Найдено: 35 товаров
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- 4 210 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 640 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 2 129 ₽2 850 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
- -721 ₽
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- 2 320 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 280Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
- 3 290 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 4 830 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 4 650 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 290 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 20Мощность, Вт: 240Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 2 910 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 0.3Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 250Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 620 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 2 960 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 225Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
- 2 300 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 19 ммМощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
- 2 490 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 0.3Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 250Длина кабеля 24 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 3 880 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 7Диаметр насоса 99 ммМощность, Вт: 240Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 1 890 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 0.3Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 250Длина кабеля 8 мВысота подъема (напор), м: 60
- 2 731 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 16.6Мощность, Вт: 300Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 70
- 2 550 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 17.5Диаметр насоса 19 ммМощность, Вт: 225Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 60
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 16Диаметр насоса 76 ммМощность, Вт: 210Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 280Длина кабеля 5 мВысота подъема (напор), м: 72
- Нет в наличииМаксимальная производительность, литров/мин: 16Диаметр насоса 76 ммМощность, Вт: 210Длина кабеля 15 мВысота подъема (напор), м: 72
Погружные насосы с верхним забором воды в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 680 рублей до 3 450 рублей. В наличии более 22 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.