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Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
    Арт. О00000013115
    5.0
    2
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В

      Вибрационный насос Вихрь ВН-5В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационный насос Вихрь ВН-5В 68/8/7 используется в открытых водоемах, колодцах и резервуарах диаметром более 110 мм. Подходит для полива сада и подачи чистой воды. Модель характеризуется напором 72 метра.

        Преимущества

        • Высота подъема воды - 72 м
        • Легкость в использовании
        • Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении
        • Разборные части насоса надежно стянуты болтами
        • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия вибрационного насоса Вихрь ВН-5В 68/8/7