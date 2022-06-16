Вибрационный насос Вихрь ВН-5В
Арт. О00000013115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос Вихрь ВН-5В 68/8/7 используется в открытых водоемах, колодцах и резервуарах диаметром более 110 мм. Подходит для полива сада и подачи чистой воды. Модель характеризуется напором 72 метра.
Преимущества
- Высота подъема воды - 72 м
- Легкость в использовании
- Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении
- Разборные части насоса надежно стянуты болтами
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия вибрационного насоса Вихрь ВН-5В 68/8/7