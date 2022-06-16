Преимущества

Высота подъема воды - 72 м

Легкость в использовании

Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении

Разборные части насоса надежно стянуты болтами

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия вибрационного насоса Вихрь ВН-5В 68/8/7

Вибрационный насос Вихрь ВН-5В 68/8/7 используется в открытых водоемах, колодцах и резервуарах диаметром более 110 мм. Подходит для полива сада и подачи чистой воды. Модель характеризуется напором 72 метра.