Недорогие насосы для воды
Найдено: 143 товара
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- 2 890 ₽Производительность 45 л/минМаксимальная мощность 370 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 30 м
- 2 129 ₽2 850 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
- -721 ₽
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- 2 890 ₽
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- 1 990 ₽98х98х270, 3.4 кг, IP 68Производительность, л/мин: 18Глубина погружения: 7 мМощность, Вт: 250Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
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- 2 320 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 280Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 72
- 2 370 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18.5Мощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
- 2 300 ₽Диаметр трубы: 110 ммМакс. диаметр обсадной трубы, мм: 110Диаметр патрубка, мм: 32Материал: пластик
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- 2 170 ₽5 180 ₽220 В, 2.9 кгПроизводительность, л/мин: 55Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 2.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/2
- -3 010 ₽
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- 2 690 ₽5 380 ₽220 В, 3.6 кгПроизводительность, л/мин: 53Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 80Высота подъема: 2.4 мТрубное соединение, дюйм: внутренняя G1 1/4
- -2 690 ₽
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- 2 500 ₽Диаметр трубы: 140 ммМакс. диаметр обсадной трубы, мм: 140Диаметр патрубка, мм: 32Материал: пластик
- 2 860 ₽6 490 ₽220 В, 3.1 кгПроизводительность, л/мин: 62Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 105Высота подъема: 6 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -3 630 ₽
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- 2 999 ₽4 870 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Мощность, Вт: 225Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
- -1 871 ₽
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- 2 910 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 0.3Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 250Длина кабеля 40 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 1 590 ₽2 800 ₽220 В, 2.1 кгПроизводительность, л/мин: 40Монтажная длина: 180 ммМощность, Вт: 72Высота подъема: 4 мТрубное соединение, дюйм: внешняя G1
- -1 210 ₽
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- 2 990 ₽3 370 ₽
- -380 ₽
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- 2 919 ₽3 070 ₽
- -151 ₽
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- 2 960 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 18Диаметр насоса 100 ммМощность, Вт: 225Длина кабеля 25 мВысота подъема (напор), м: 60
- 2 490 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 0.3Диаметр насоса 98 ммМощность, Вт: 300Длина кабеля 24 мВысота подъема (напор), м: 60
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- 2 835 ₽Диаметр трубы: 140 ммМакс. диаметр обсадной трубы, мм: 140Диаметр патрубка, мм: 40Материал: чугун
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- 2 300 ₽Максимальная производительность, литров/мин: 25Диаметр насоса 19 ммМощность, Вт: 225Длина кабеля 10 мВысота подъема (напор), м: 60
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