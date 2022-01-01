Опрыскиватель – это садовое устройство, которое используется для распыления веществ, защищающих от насекомых и удобряющих растения. Удобен при эксплуатации на большой площади благодаря баку и автономен за счет независимости от электросети.

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