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Садовый инвентарь

Инструменты для обработки почвы

Найдено: 51 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инструменты для обработки почвы в городе Ярославль по цене от 70 до 2678 рублей. В наличии более 51 наименования. Инструменты для обработки почвы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ручной культиватор для рыхления Finland 1903
720 ₽
Ручной культиватор для рыхления Finland 1903
Механический пропалыватель цветников GARDENA Comfort 08957-20.000.00
1 160 ₽
Механический пропалыватель цветников GARDENA Comfort 08957-20.000.00
Сеялка для посадки семена GARDENA M 00431-20.000.00
2 480 ₽
Сеялка для посадки семена GARDENA M 00431-20.000.00
Грабли БЛЦ 1004-12-Ч &laquo;Молодость моя&raquo;
617 ₽
Грабли БЛЦ 1004-12-Ч &laquo;Молодость моя&raquo;
Лопата штыковая с деревянным черенком 19309
420 ₽
Лопата штыковая с деревянным черенком 19309
Однорядный плоскорез без сцепки
425 ₽
Однорядный плоскорез без сцепки
Аэратор для газона и ухода растений ЦИ «Ежик» 0454
2 678 ₽
Аэратор для газона и ухода растений ЦИ «Ежик» 0454
Пропольник для прополки от сорняков Р-3(м) 30211
180 ₽
Пропольник для прополки от сорняков Р-3(м) 30211