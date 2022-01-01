Удобные и современные инструменты для обработки почвы необходимы при возделывании различных видов грунта на дачном участке, в теплицах или в комнатном цветоводстве. Рабочие элементы вилок, мотыжек, совков изготовлены из качественного металла и стали, имеют оптимальные эксплуатационные данные, позволяют облегчить задачи садовода.

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