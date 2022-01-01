Инструменты для обработки почвы
Найдено: 51 товар
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- 500 ₽Рабочая ширина, мм: 120Материал корпуса: стальМатериал рукоятки: дерево
- 680 ₽0.22 кгШирина рабочей части: 60 ммМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
- 270 ₽0.15 кгМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
- 130 ₽0.23 кгРабочая ширина, мм: 155Материал корпуса: стальДлина: 340 ммМатериал рукоятки: обрезиненный пластик
- 445 ₽Материал корпуса: стальМатериал рукоятки: пластик
- 570 ₽
- 140 ₽0.175 кгРабочая ширина, мм: 72Материал корпуса: стальДлина: 240 ммМатериал рукоятки: пластик
- 1 160 ₽Рабочая ширина, мм: 60Материал корпуса: стальМатериал рукоятки: пластик
- 265 ₽0.11 кгМатериал: стальМатериал рукоятки: пластик
- 90 ₽вилка, 0.111 кгРабочая ширина, мм: 70Материал: стальДлина: 250 ммМатериал рукоятки: пластикВес, кг: 0.111
- 250 ₽вилка, 0.1 кгМатериал: стальМатериал рукоятки: пластикВес, кг: 0.1
- 1 240 ₽0.198 кгМатериал: стальДлина: 145 ммМатериал рукоятки: пластик
- 330 ₽0.17 кгШирина рабочей части: 60 ммМатериал: стальДлина: 300 ммМатериал рукоятки: дерево
- Нет в наличии0.095 кгШирина рабочей части: 82 ммМатериал: полиамидДлина: 290 ммМатериал рукоятки: пластик
- Нет в наличии0.18 кгРабочая ширина, мм: 75Материал корпуса: полиамидДлина: 320 ммМатериал рукоятки: сталь
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии0.213 кгРабочая ширина, мм: 100Материал корпуса: стальДлина: 250 ммМатериал рукоятки: пластик
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить инструменты для обработки почвы в городе Ярославль по цене от 70 до 2678 рублей. В наличии более 51 наименования. Инструменты для обработки почвы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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