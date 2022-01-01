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Садовый инвентарь

Ручные кусторезы

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручные кусторезы в городе Ярославль по цене от 752 до 5990 рублей. В наличии более 9 наименований. Ручные кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Садовые ножницы ручные FISKARS SingleStep P27 1000570
927 ₽
Садовые ножницы ручные FISKARS SingleStep P27 1000570
Электрические ножницы-кусторез садовые STIHL HSE 52 48180113507
15 990 ₽
Электрические ножницы-кусторез садовые STIHL HSE 52 48180113507
Электрический садовый кусторез Champion HTE610R
6 800 ₽
Электрический садовый кусторез Champion HTE610R
Аккумуляторный кусторез PATRIOT CSH 360, для подрезки травы
2 032 ₽
Аккумуляторный кусторез PATRIOT CSH 360, для подрезки травы
Ручные садовые ножницы кусторез Fiskars HS22 1001433
2 552 ₽
Ручные садовые ножницы кусторез Fiskars HS22 1001433
Электрический кусторез Makita UH 5261, длина 52 см
13 790 ₽
Электрический кусторез Makita UH 5261, длина 52 см
Аккумуляторный кусторез KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200
10 799 ₽
Аккумуляторный кусторез KARCHER GSH 18-20 Battery 1.444-200
Садовые кусторезы Stihl PH 10 00008813671
5 990 ₽
Садовые кусторезы Stihl PH 10 00008813671
Электрический садовый кусторез Makita UH4570
11 299 ₽
Электрический садовый кусторез Makita UH4570
Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut 112679
10 990 ₽
Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut 112679
Кусторез электрический STIHL HSE 42 48180113506
14 990 ₽
Кусторез электрический STIHL HSE 42 48180113506
Аккумуляторный кусторез, емкость аккумулятора 2 Ач
11 510 ₽
Аккумуляторный кусторез, емкость аккумулятора 2 Ач
Ножницы кусторез ручные садовые Центроинструмент 0210
1 460 ₽
Ножницы кусторез ручные садовые Центроинструмент 0210
Аккумуляторный кусторез STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1
14 190 ₽
Аккумуляторный кусторез STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1
Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
930 ₽
Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
Садовый ручной секатор Fiskars Р90 1001530
1 900 ₽
Садовый ручной секатор Fiskars Р90 1001530
Электрический садовый кусторез Champion HTE550
4 700 ₽
Электрический садовый кусторез Champion HTE550
Электрические ножницы для кустов ECHO HC-560
7 930 ₽
Электрические ножницы для кустов ECHO HC-560
Сетевой кусторез для дома STIHL HSE 61 48120113509
14 490 ₽
Сетевой кусторез для дома STIHL HSE 61 48120113509
Электрический кусторез для дома BOSCH AHS 45-16
7 030 ₽
Электрический кусторез для дома BOSCH AHS 45-16
Кусторез ручной для дачи Gardena 00391-2000000
1 954 ₽
Кусторез ручной для дачи Gardena 00391-2000000
Электрический садовый кусторез BOSCH AHS 50-16
8 350 ₽
Электрический садовый кусторез BOSCH AHS 50-16
Кусторез садовый электрический STIHL HSE 52
10 990 ₽
Кусторез садовый электрический STIHL HSE 52
Электрические ножницы-кусторез для изгороди STIGA SHT 500
10 690 ₽
Электрические ножницы-кусторез для изгороди STIGA SHT 500
Ножницы-кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
752 ₽
Ножницы-кусторез Feona 610 мм, стальная обрезиненная рукоятка 128-0610 (134567)
Электрические ножницы STIGA SHT 700 256070002/12
22 490 ₽
Электрические ножницы STIGA SHT 700 256070002/12
Ручные ножницы Gardena 600 Comfort 00393-20.000.00
3 825 ₽
Ручные ножницы Gardena 600 Comfort 00393-20.000.00
Универсальный кусторез Gardena NatureCut 12300-20.000.00
2 660 ₽
Универсальный кусторез Gardena NatureCut 12300-20.000.00
Садовый сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00
3 950 ₽
Садовый сучкорез Gardena EasyCut 680B 12003-20.000.00