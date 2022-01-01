Ручные кусторезы
Найдено: 9 товаров
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- 1 460 ₽1.26 кгОбщая длина, мм: 620Материал лезвия: антифрикционное покрытиеМатериал рукоятки: пластикТелескопические ручки: Нет
- 2 552 ₽3 320 ₽0.71 кгОбщая длина, мм: 580Материал лезвия: антифрикционное покрытиеТелескопические ручки: Нет
- -768 ₽
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- 5 990 ₽1.05 кгОбщая длина, мм: 540Материал рукоятки: деревоТелескопические ручки: Нет
- 2 590 ₽1.17 кгОбщая длина, мм: 480Материал рукоятки: деревоТелескопические ручки: Нет
- Нет в наличии0.9 кгОбщая длина, мм: 535Материал лезвия: антифрикционное покрытиеМатериал рукоятки: деревоТелескопические ручки: Нет
- Нет в наличии1.1 кгОбщая длина, мм: 610Материал лезвия: антифрикционное покрытиеМатериал рукоятки: двухкомпонентныйТелескопические ручки: Нет
- Нет в наличии0.92 кгОбщая длина, мм: 560Материал лезвия: тефлонМатериал рукоятки: двухкомпонентныйТелескопические ручки: Нет
- Нет в наличии0.84 кгОбщая длина, мм: 600Материал лезвия: антифрикционное покрытиеМатериал рукоятки: двухкомпонентныйТелескопические ручки: Нет
- Нет в наличии0.93 кгОбщая длина, мм: 540Материал лезвия: антифрикционное покрытиеМатериал рукоятки: деревоТелескопические ручки: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручные кусторезы в городе Ярославль по цене от 752 до 5990 рублей. В наличии более 9 наименований. Ручные кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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