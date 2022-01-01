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Биотуалеты и септики

Биотуалеты

Найдено: 6 товаров
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  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
    9 950 ₽
    5.0
    Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
    15 л
    Объем бака, л: 15
    Нагрузка на биотуалет, кг: 100
    Высота, мм: 408
    Система смыва: сильфонная
    Вес нетто, кг: 4
    • Персональная скидка
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
    9 570 ₽
    5.0
    Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
    15 л
    Объем бака, л: 15
    Нагрузка на биотуалет, кг: 250
    Высота, мм: 408
    Система смыва: сильфонная
    Вес нетто, кг: 4
    • Персональная скидка
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
    12 350 ₽
    3.0
    Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
    15 л
    Объем бака, л: 15
    Нагрузка на биотуалет, кг: 250
    Высота, мм: 408
    Система смыва: поршневая
    Вес нетто, кг: 4
    • Персональная скидка
  • Биотуалет Feona 034-4028 224093, 10л
    8 100 ₽
    Биотуалет Feona 034-4028 224093, 10л
    12 л
    Объем бака, л: 12
    Высота, мм: 320
    Система смыва: сильфонная
    Вес нетто, кг: 4.5
    • Персональная скидка
  • Биотуалет Feona 034-4029 224094, 12л
    6 417 ₽
    8 330 ₽
    Биотуалет Feona 034-4029 224094, 12л
    12 л
    Объем бака, л: 12
    Высота, мм: 365
    Система смыва: сильфонная
    Вес нетто, кг: 5.5
    • -1 913 ₽
    • Персональная скидка
  • Биотуалет Thetford Porta Potti 145
    Нет в наличии
    5.0
    Биотуалет Thetford Porta Potti 145
    15 л
    Объем бака, л: 15
    Нагрузка на биотуалет, кг: 120
    Высота, мм: 324
    Система смыва: сильфонная
    Вес нетто, кг: 4
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биотуалеты в городе Ярославль по цене от 6417 до 12350 рублей. В наличии более 6 наименований. Биотуалеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.