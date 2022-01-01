Биотуалеты используются не только в быту, на дачах и в домах. Они становятся все более востребованными на объектах строительства, торговли, выездных мероприятиях, а также для создания комфортных условий в других различных обстоятельствах.

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