Давно устоялся образ, что сельский туалет – это полуразваленная деревянная будка где-то на отшибе. Заходить в нее неприятно из-за зловонного душка, а использовать страшно от осознания, что под ней вырыта яма в несколько метров, годами заполняемая нечистотами. Впрочем, этот образ далек от истины: за счет технологий справить естественную нужду с комфортом можно и в участках, не укомплектованных сантехническими излишествами. Если вы прочитаете статью, то получите представление о том, что собой представляет современный биотуалет для дачи или частного дома, на какие разновидности они делятся, какой лучше всего выбрать, опираясь на реальные потребности.

Возможности использования биотуалетов

Перед тем, как перейти к вопросам разновидностей, разберемся, в каких ситуациях будет уместно использование автономного туалета. Самый очевидный вариант – частный дом, но это не единственный способ эксплуатации.

Кроме рассмотрения возможных сценариев применения мы дадим рекомендации, какой биотуалет домой или на дачу лучше купить в той или иной ситуации. Если хотя бы один из описанных случаев будет соответствовать вашему, изучите информацию о подходящей разновидности клозета дальше в статье.

Отдельная постройка на дачном участке

Подразумевается, что вы готовы изготовить обособленное строение для гигиенических нужд. Эта разновидность подойдет дачникам, которые проводят достаточно много времени на приусадебном участке: активно занимаются садоводством, огородничеством или просто живут за городом. Большинство коттеджей не укомплектовано полноценным водопроводом. Туалетный вопрос приходится решать самостоятельно.





Представим вариант, что вам требуется постоянный источник удобрения. Вы обладаете возможностью отстроить помещение с вентиляцией и дренажом, при этом в состоянии регулярно обслуживать нужник. Какой дачный биотуалет для отдельной постройки выбрать в таком случае? Обратите внимание на торфяной тип.

Стационарный компостный ватерклозет непрерывного действия более требователен к навыку монтажа. Он также генерирует некоторое количество удобрения, полезного в фермерстве, и нуждается в хорошо вентилируемом помещении.

Если у вас нет возможности и желания заниматься обслуживанием торфяного или стационарного компостирующего клозета, менее требовательной альтернативой можно назвать жидкостные клозеты, также известные как химические. Справлять нужду с ними можно где угодно – хоть в отдельной постройке, хоть на улице. Требований к вентиляции помещения и другим характеристикам они не накладывают. Неприятная вонь отсутствует, а эксплуатация максимально простая.

Внутри помещения

Случаются ситуации, когда нет возможности устанавливать отдельную постройку под гигиенические процедуры, а в главном здании отсутствует водоснабжение. Клозеты для дома не генерируют большого количества нежелательных зловоний. Чтобы установить такие туалеты, не нужны подключение к сантехнической системе и качественная вентиляция.





Начнем с ответа на вопрос, какой биотуалет лучше всего выбрать для предельно удобного использования внутри дома. Электрические модели стоят дорого. Для их работы требуется стабильная сеть. Расход энергии таким санитарным оборудованием ощутимый. Взамен вы получите уборную с минимальными требованиями к обслуживанию: электрический клозет не нужно очищать, засыпать чем-то, особым образом оборудовать под него помещение.

В вопросе ухода за тяжелобольными важно обеспечить человека предельно комфортными условиями. Чаще всего поход до уборной окажется трудной задачей. Химический нужник можно установить прямо в комнате больного, и для его работы не требуются особые условия. Устройства оснащены плотной крышкой, не пропускающей неприятные запахи. Очищающая жидкость повышает гигиеничность.

Выезд

Если вы отправляетесь в дальнюю дорогу на авто или идете в поход за город, определитесь, как вы будете отвечать на зов природы. Делать это в естественной среде, конечно, можно, но это негигиенично и неудобно. Вам нужно устройство, которое занимает сравнительно много места, легко обслуживается, можно использовать в любых условиях. Лучший биотуалет на такой случай – химический. Заправьте его санитарной жидкостью и установите подальше от посторонних взглядов – прибор можно использовать.





Жидкостные биотуалеты

Если для вас имеет значение, чтобы нужник был автономным, компактным и простым в использовании (а такое мнение, несомненно, имеет право на существование), химические модели, вероятно, созданы под ваши нужды. Требуются они вам на открытой местности или в помещении, в дороге или частном доме, в специально оборудованном вентилируемом помещении или деревянной будке рядом с огородом – химические вам подойдут. На вопрос, какие биотуалеты выбрать для поездок на природу, дачи или жилого дома, мы отвечаем «жидкостные».





Устройство и принцип работы

Разберемся в особенностях работы химических клозетов. Они представляют собой прямоугольный параллелепипед с высотой 30—40 см. Благодаря таким габаритам нужник можно поместить в багажник легкового автомобиля. Принцип работы делает химические модели предельно автономными. Несмотря на разнообразие устройств подобного толка, все они функционируют примерно одинаково.

Условно конструкцию химического нужника можно разделить на два блока – верхний и нижний. В верхнем находятся следующие элементы:

Сиденье. Крышка. В закрытом положении герметично прилегает к основному корпусу. За счет этого можно сказать, что жидкостный унитаз – оптимальный биотуалет для дачи без запаха. Резервуар для чистой жидкости. Заполняется смесью воды и санитарного раствора. Насос для смыва. Чаще всего используются такие системы смыва, как поршневая и сильфонная. Разница между ними минимальна. Обе считаются достаточно надежными. Сильфонная смывная система характерна боковыми отклонениями при срабатывании. В случае с поршневой смыв осуществляется более четко. На практике это никак не влияет на работу клозета.

В нижнем блоке собираются нечистоты. Они вступают в контакт с растворами для смыва, в результате чего преобразуются в жидкое состояние. Так их значительно легче утилизировать. Обратите внимание, что место, куда жидкость предстоит сливать, напрямую зависит от использованного для расщепления вещества.

Частота опорожнения нижнего блока зависит от количества пользователей, а также объема бака. Последний показатель составляет в среднем 10—25 литров. Важно понимать, что даже при большом числе пользователей нет смысла покупать модель с большим объемом бака и ждать, пока он заполнится до краев: в таком случае запах будет давать о себе знать, и опустошать емкость будет сложнее.

Когда мы изучили особенности устройства химических туалетов, поговорим вкратце об их сильных и слабых сторонах.

Плюсы Минусы Энергонезависимость. Такой нужник подойдет для ситуаций, в которых у вас нет доступа к стабильному источнику электричества. Сам туалет и санитарная жидкость будут стоить больше, чем некоторые аналоги. Автономность. Химический клозет представляет собой самодостаточную конструкцию. Его не нужно подключать к водоснабжению, канализации или чему-либо еще. За счет этого он подойдет для поездок и участков, к которым не подключены сантехнические коммуникации. Отсек для смыва заполняется смесью из санитарной жидкости и воды. Для регулярной эксплуатации вам будет необходим постоянный источник влаги. Безотходное производство. При подборе биологической санитарной жидкости переработанные отходы получится использовать как удобрение. Из-за малых размеров крупным людям может быть некомфортно пользоваться нужником. Компактность. Малые размеры позволят свободно перемещать унитаз и даже брать его в поездки. Легкость эксплуатации. Как правило, большинство устройств с легкостью собираются и разбираются, промываются, опорожняются, заполняются специальной жидкостью. Отсутствие запаха. Герметичная конструкция и состав наполнителя эффективно гасят неприятные запахи.

Расходные средства и жидкости для биотуалетов

Недостаток химических туалетов – необходимость заполнять их специальными санитарными веществами. Литра подобного состава будет достаточно, чтобы восемь раз заправить соответствующую емкость. Санитарные жидкости необходимы, чтобы лишать нечистоты запаха и дезинфицировать их. Существуют три вида веществ для химических моделей, и у каждой есть свои особенности эксплуатации.





Далее мы разберемся, как правильно выбрать вещество для жидкостного биотуалета для дачи без запаха. Для этого все виды будут рассмотрены отдельно. Разберемся, как они влияют на содержимое нижнего бака, как их утилизировать.

Биологические

Если клозет планируется использовать на даче, это подходящая разновидность санитарных растворов. Она экологична, поэтому полученный в результате разложения с ее применением продукт можно использовать в качестве биологически чистого удобрения. В составе биологических жидкостей находятся живые микроорганизмы. Какие-либо токсичные соединения отсутствуют.

Санитарное вещество данного типа заливается в нижнюю емкость и бачок для смыва вместе с водой. В каждую из емкостей добавляем по 0,1 литра раствора. В месяц будет уходить примерно 500 миллилитров. Важно вовремя обновлять смесь, ведь ее эффективность со временем снижается. Делать это рекомендуется не реже, чем один раз в 14 дней.

Формальдегидные

В составе данной разновидности, зачастую окрашенной в синий, присутствует формалин. Его наличие позволяет эффективно бороться с малоприятными запахами. Формальдегидные составы, к которым формалин относится, справляются с процессом гниения и возникновением бактерий-паразитов.

Переработанные отходы, полученные с применением формалина, нельзя использовать в качестве удобрения и нежелательно опоражнивать на землю. Лучше всего выливать подобные вещества в канализацию.

Аммониевые

Чтобы понять, какой тип раствора лучше подойдет под жидкостный биотуалет на даче, осталось рассмотреть еще одну разновидность. Аммониевые составы, чаще всего имеющие зеленый цвет, являются своего рода промежуточным вариантом между биологическими и формальдегидными. Они затрачивают больше времени на разложение отходов. Аммониевые санитарные вещества можно использовать в качестве удобрения, и их утилизация в природу не нанесет вреда экологии. Полезность для процесса компостирования обеспечивается содержанием большого количества азота.

Модели жидкостных биотуалетов

Мы поможем ответить на вопрос, какой жидкостный биотуалет лучше всего выбрать для дачи. Будут рассмотрены четыре модели. Помимо цен, они отличаются техническими характеристиками.

Начать мини-рейтинг предлагаем со сравнительной таблицы. В ней представлены названия и параметры каждого из ватерклозетов, о которых пойдет речь.

Thetford Porta Potti Qube 365

Самая «продвинутая» модель. Станет лучшим выбором среди жидкостных, если нужен биотуалет для дачи без запаха для постоянного пользования. Среди достоинств, отличающих этот нужник от аналогов того же производителя, заслуживает внимания поршневая система смыва. Многие дачники отмечают, что она ощущается гораздо более приятно. Помимо нее, выделим индикацию уровня сточного резервуара. За счет нее проще понять, что нижний бак требуется опорожнить. Есть кнопка, позволяющая спустить давление. Она помогает опустошить емкость, избежав при этом брызг.





Преимущества Недостатки Высокое качество пластика Высокая цена Соединения герметичны Вес полностью заполненного нижнего отсека может показаться большим Присутствует индикация для отслеживания уровня заполненности Если с чрезмерным усилием нажать на спуск, смывочная жидкость может пролиться Поршневая система смывания Ненадежная ручка открывания заслонки Удобное сидение Экономичный расход раствора при смыве Неприятные запахи отсутствуют

Видеообзор

Thetford Porta Potti Qube 165

По сравнению с предыдущей моделью, это более доступный аналог. Сниженная цена сказалась на функционале: нужник лишили индикатора заполненности, поршневую систему смыва заменили на сильфонную. Те, кому эти элементы не нужны, получат надежный туалет по уменьшенной на четверть цене, который прослужит несколько сезонов.





Преимущества Недостатки Простота обслуживания Отсутствует индикатор заполненности резервуара Не пропускает неприятный запах Тугой смыв Использование качественного пластика Малый вес корпуса Компактность

Видеообзор

Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe

Эта модель является несколько усовершенствованной ревизией предыдущей. Цвет пластика изменен на бежевый. В клозет добавлен индикатор уровня сточного резервуара.





Преимущества Недостатки Компактность Хлипкий рычаг Добавлен индикатор уровня сточного резервуара Крупным людям может показаться слишком маленьким Дорогой пластик Большая масса полностью заполненной емкости для отходов Качественная сборка Эффективно справляется с неприятными запахами Стильный дизайн корпуса

Видеообзор

Thetford Porta Potti 145

Наиболее компактная и доступная вариация туалета на дачу. Подойдет, если унитаз вы подбираете для редких визитов за город или поездок. Последние станут особенно удобными, ведь Thetford Porta Potti 145 – самый низкий образец. Его высота составляет всего 32 см.





Преимущества Недостатки Занимает мало места Верхняя крышка туго открывается Не пропускает запах содержимого нижнего отдела Тугой рычаг, разъединяющий верхний и нижний отсеки Простота сборки и использования Ввиду малой высоты подойдет не каждому Низкая цена Слабый напор воды при сливе Ввиду малого объема нижнего отсека не возникает проблем с его опустошением

Видеообзор

Торфяной биотуалет

Этот вид наиболее приближен к представлению большинства о том, как выглядит традиционный дачный биотуалет. Он экологичен и, если есть такая необходимость, независим от электроэнергии. Ввиду ощутимого запаха монтируется подобный туалет в отдельной конструкции на участке, либо пристройке. Клозет данной разновидности устанавливать значительно труднее, чем аналоги. Компенсируется это низкой ценой: торф приобретать выгоднее, чем специальные санитарные растворы.





Особенности устройства и функционирования

Перед тем, как выбрать биотуалет для дачи, ознакомьтесь с основными принципами работы подобного туалета.

Первое, что нужно знать: вам обязательно потребуется решить вопрос с вентиляцией. Сухая смесь гасит зловоние только частично, ощутимая их часть продолжит вызывать дискомфорт. Есть два способа минимизировать объем смрада:

Установка электрической вытяжной вентиляции. Способ актуален, если в частном жилище имеется стабильный источник электропитания. Монтаж над кабинкой или пристройкой трубы, по которой выводится вонь. Желательная ее высота составляет 4 метра.

Как работает сам унитаз? Для начала, моча и фекалии в нем собираются отдельно. Жидкие отходы отводятся любым удобным вам способом. Твердые скапливаются в емкость для компоста. Именно для нее вам и нужен торф. Естественный наполнитель набрасывается совком вручную поверх испражнений и выполняет следующие функции:

Отчасти – гасит зловоние. Полностью справиться с ним он не может.

Биологически активное вещество, в котором присутствуют почвенные бактерии, запускает естественное компостирование. Таким образом, со временем твердые отходы, находящиеся в контейнере для компоста, преобразуются в экологически чистое удобрение. Важно помнить, что перед эксплуатацией компост должен дозреть. На это затрачивается 6 месяцев.

Чем выше частота посещения данного отхожего места, тем больше наполнителя затрачивается на обслуживание. Зависит это от числа пользователей. Показатель составляет 20—40 литров сухой смеси ежемесячно. Стоит озаботиться вопросом, как наполнитель будет поставляться на участок. Личный автомобиль или служба доставки решат эту проблему. С тем же, чтобы регулярно таскать на участок мешки с торфом вручную, у большинства явно возникнут неудобства.

Затронем момент с очисткой компостного бака. Логично, что при наличии достаточно крупной емкости опорожнять его нужно будет ощутимо реже. Вес заполненного бака большого объема также способен вызвать трудности. Средняя частота очистки отхожего места – 1 раз в две недели, если на участке проживает 2—3 члена семьи.

Изучив особенности работы торфяных уборных, приведем список сильных и слабых сторон данной разновидности.

Плюсы Минусы В процессе смыва не используется влага. Это станет сильным преимуществом, если на участке есть проблемы с доступом к воде. Из-за неприятного душка предстоит решить вопрос с вентиляцией. По тем же причинам нужники данного типа устанавливаются в отдельных помещениях. Торфяные ватерклозеты независимы от электричества. Использование вытяжных устройств снизит зловонность, но они необязательны. С проблемой отвода урины придется справляться отдельно. Если вы сочтете лучшим вариантом собирать ее в отдельную емкость, на регулярное ее опустошение также придется дополнительно затрачивать время. Низкая цена. Как сам унитаз, так и сухой наполнитель стоят значительно дешевле аналогов. Сухой наполнитель ощутимо тяжелее, чем санитарные растворы. Поставлять его на участок будет сложнее. Если сравнивать подобные нужники с жидкостными, первые требуется очищать реже. Торфяной клозет – это стационарная конструкция с ограниченной сферой эксплуатации. Для выездов его не использовать, быстро перемещать не получится. Экологичность. Отходы, полученные в результате смешения с торфяным наполнителем, не наносят вред природе. Более того, в дальнейшем их можно использовать в качестве бесплатного источника удобрения.

Наполнитель для торфяного биотуалета

Торфяная смесь используется для преобразования твердых отходов жизнедеятельности в компостную массу. Торф эффективен ввиду того, что в нем содержатся биологически активные бактерии. Кроме того, он частично снижает объемы неприятного душка.

Применять наполнитель нужно в два подхода: до и после посещения уборной. Насыпается торф специальной лопаточкой. Хранить его можно в близко к унитазу.

Разобравшись с задачами и способом применения смеси, перейдем к вопросу, какой наполнитель выбрать для торфяного биотуалета. Зависит от ваших целей:

Чистый торф следует использовать, если вы хотите добиться наиболее быстрой переработки отходов. Стоит учитывать, что высокая плотность вещества мешает постоянному поступлению воздуха к компостной массе. Аэрация необходима для преобразования отходов в удобрение.

Торф, смешанный с опилками или древесной стружкой в соотношении «один к одному», допустимо применять для экономии. Важно помнить, что, предпочтя подобную смесь, вы ощутимо замедлите процесс переработки фекалий в компост.

Торф, содержащий в составе хвойные опилки, направлен на более эффективную борьбу с неприятными запахами.

Продается наполнитель для подобных отхожих мест в мешках объемом 25—50 литров. Цена зависит от производителя, а также состава и количества вещества. Варьируется в среднем от 300 до 700 рублей.





Электрические биотуалеты

Данная разновидность считается самой удобной. На обслуживание электрических уборных затрачивается минимальное время. Для их работы не требуются вода, а также какие-либо сухие и жидкие наполнители.

Внешне схож с химическими аналогами. Корпус унитаза выполнен из пластика. Отходы распределяются по разным направлениям. Жидкие – в зависимости от модели, которую вы выберете – отводятся в канализацию или высушиваются до состояния полного испарения. Твердые поступают в камеру сгорания, нагревающую их до высокой температуры (500 °C или выше). Там они превращаются в порошок, которым потом можно смело удобрить почву. Если уход за огородом вас не интересует, золу можно выкидывать в мусорный бак. Места она занимает совсем немного. Процесс сжигания не предполагает, что будут применяться дезодорирующие составы, поэтому за борьбу с неприятными запахами отвечает система принудительной вентиляции.





Электрические унитазы можно предпочесть, если вы круглый год проживаете на загородном участке, и у вас нет проблем с электропитанием. Цена на такие клозеты высока, но простота их обслуживания сэкономит силы и время.

Рассмотрев унитазы, работающие от электричества, уделим внимание их преимуществам и недостаткам.

Плюсы Минусы В процесс эксплуатации не придется тратиться на смеси и растворы. В случае с жидкостными и торфяными аналогами наполнитель создавал отдельную строку расходов. Туалет данной категории энергозависим. Для его эксплуатации требуется достаточно мощная электросеть. Если энергия на вашем участка подается нестабильно или ее нет в принципе, лучше купить другой унитаз. Обслуживать электрические унитазы проще и быстрее. Отходы сжигаются до состояния порошка, так что у них отсутствует неприятная вонь. В таком виде компост занимает мало места: частота очистки емкости сокращается до нескольких раз в год. Высокий расход электроэнергии. Один поход в туалет приведет к потреблению устройством 500—1500 Вт (в зависимости от модели и степени загруженности бака). В большинстве моделей встроена вентиляционная система, которая поглощает весь нежелательный смрад. Цена электрических ватерклозетов крайне высока. В России она составляет 40 000—260 000 рублей. Постоянный доступ к влаге не нужен. Вода не расходуется на смыв. Низкая мобильность. Как и в случае с потребляющим торф, электрический клозет устанавливается в отдельном помещении или строении. Компост, полученный в результате сжигания отходов, можно использовать в качестве экологически чистого удобрения для огородов и клумб. Для эффективной борьбы со зловонием потребуется озаботиться правильным монтажом вытяжной вентиляции.

Стационарный компостирующий биотуалет

Такие биотуалеты для дачи – разновидность стационарных, нуждающихся в сухой смеси. Компостирующие аналоги имеют сложную конструкцию, и на их строительство уйдет много времени. Если вы – активный дачник, затраты окупаются за счет того, что в результате вы получите автоматизированный источник удобрения. Твердые отходы поступают прямо в компостную камеру, где хранятся и перерабатываются. Когда необходимое время пройдет, вам останется только забирать необходимый для сельскохозяйственной деятельности объем компоста.

Рассмотрим одну из схем стационарного компостирующего ватерклозета.

Условно разделим нужник на две части. Верхняя – это обычный туалет. В нем находится унитаз, твердые отходы от которого поступают в нижнюю часть. Она представляет собой отдельное помещение уровнем ниже, высота которого составляет один—полтора метра.

В нижний блок нечистоты попадают, будучи перемешанными с сухим наполнителем. Они попадают в своеобразную компостную яму. Пол в ней выполнен под наклоном 25—35°. За счет этого скоса компост распределяется равномерно. При этом в стене, ближней к самому нижнему положению ямы, располагается лючок. Через него хозяин получает доступ к готовому удобрению.

Нельзя забывать, что для качественного преобразования кала в компост требуется постоянная аэрация. В закрытое пространство воздух поступает в малых объемах, поэтому потребуется создать канал для кислорода под скосом. Создаем отверстие в стене, рядом с которым с внешней стороны устанавливаем солнечный коллектор. Он необходим, чтобы в выгребную яму поступал именно теплый воздух.

Чтобы сделать процесс компостирования еще более эффективным, организуем поступление воздуха в массу из твердых отходов и сухого наполнителя с торфом. Для этого установим пластиковую трубу с несколькими сквозными отверстиями. Создать необходимую перфорацию можно при помощи дрели со сверлом по древесине.

Обратите внимание, что данная схема имеет допущение. Отвод жидких отходов должен быть организован отдельно. Для этого можно от унитаза отвести шланг, другой конец которого подведен к вместительной канистре.

Мы рассмотрели только один из вариантов конструкции стационарного компостирующего отхожего места. В сети вы встретите множество альтернативных версий.

Рассмотрев принцип работы и схему строительства компостирующего ватерклозета, акцентируем внимание на его преимуществах и недостатках.

Плюсы Минусы Долговечность. Затратив усилия один раз, вы получите практичный и простой в обслуживании туалет, который прослужит несколько десятков лет. Сложность изготовления. Вы не можете приобрести и установить готовое решение, вам предстоит вложить силы и время в создание необходимой конструкции. После изготовления стационарного компостирующего отхожего места вам не придется тратиться на удобрения для огорода. Кроме непосредственно уборной, в отдельном помещении нуждается место для хранения и переработки компоста. Не нужно самостоятельно переносить твердые отходы до компостной ямы или другого места переработки. Процесс поступления туда фекалий автоматизирован. Из-за сильного зловония придется решать вопрос с вентиляцией.

На что обратить внимание при выборе биотуалета для дачи

Подробно рассмотрев все типы унитазов для коттеджа, перейдем к вопросу, какой выбрать. Мы разберем наиболее важные критерии.

Разновидность

Тип санитарного оборудования – первый вопрос, с которым мы советуем разобраться. Без этого сложно решить, как правильно выбрать биотуалет. Резюмируя информацию из статьи, приведем список пунктов для каждого типа нужника. Если ваши планируемые условия эксплуатации соответствуют указанным параметрам, значит, с большой вероятностью описываемая разновидность вам подходит.

Жидкостные нужники подойдут вам, если:

Для вас важно, чтобы ватерклозет не оставлял смрада.

Вы планируете использовать устройство на территории коттеджа, в помещении или путешествиях.

У вас нет проблем с доступом к воде.

Вы можете позволить себе приобретать санитарные растворы.

Торфяные туалеты станут лучшим выбором, если:

Вы можете обеспечить доставку сухого наполнителя, несмотря на его вес.

Вы готовы организовать отдельное строение на территории коттеджа под туалет.

У вас нет проблем с тем, чтобы обеспечить дополнительный отвод под жидкие отходы.

Вы организуете вытяжную вентиляцию или будете готовы к нежелательному зловонию.

Вы готовы раз в две недели очищать резервуар для компоста.

Вам требуется регулярный источник удобрений.

Рекомендуется предпочесть электрические унитазы, если:

Вы можете изначально вложить большую сумму в дорогой туалет.

На участке есть стабильная и достаточно мощная электросеть.

Вы готовы к ощутимому ежемесячному повышению затрат на электроэнергию.

Советуем стационарные компостирующие нужники, если:

Вы готовы выделить отдельную постройку или часть главного здания не только под уборную, но и помещение с компостом.

Есть возможность организовать сложное строительство.

Присутствует потребность в большом количестве удобрения.

Емкость накопительного бака

Чем объемнее контейнер для отходов, тем реже его предстоит опустошать. В то же время, объемный бак, простаивающий достаточно долго, начнет создавать нежелательное зловоние. Из-за большого веса опорожнять контейнер окажется физически тяжело.

То, насколько часто вы будете выливать содержимое бака, зависит от численности семьи: она влияет на частоту посещения. Примерная таблица соотношения оптимального объема и количества походов в уборную, на которое он рассчитан:

Количество использований Объем бака (литры) 30 14 50 23 70 32

Масса накопительного бака

Не у каждого физических сил достаточно для обслуживания крупного и тяжелого бака с нечистотами. Особенно это актуально, когда клозет устанавливается не себе, а пожилым родственникам. Оценивайте возможности домашних реалистично, иначе уход за нужником станет настоящей головной болью. Значительно проще чистить емкость часто, но с минимальными вложениями усилий, чем наоборот.

Хорошей идеей будет приобрести бак, объем которого составляет 15 литров. Когда он полностью заполнен, масса едва ли превышает 17 килограмм. Работать с более тяжелыми емкостями будет некомфортно.

Стульчак

Значение имеют форма и высота. Первая подбирается сугубо индивидуально, так как является субъективной. Высоту же можно определить, учитывая средний рост домашних. На участке проживают дети? Учитывайте это при выборе, иначе забираться на унитаз им будет некомфортно (либо они вообще не смогут этого сделать). Примерная высота для использования устройства детьми – 30 сантиметров. Не исключаем варианта, что в таком случае его окажется неудобно использовать взрослым членам семьи. Если среди домашних нет маленьких детей, рекомендуемая высота стульчака – 45 см.





Кнопка слива

Показатель важен при подборе жидкостных моделей. Влияет на цену и удобство использования:

Гофрированная помпа. Для смыва нужно один раз с усилием нажать кнопку в угловой части корпуса.

Электрическая помпа. Для работы устройств с таким принципом смыва потребуется регулярно менять элементы питания. Спускать воду при этом получается ощутимо быстрее.

Поршневой насос. Чтобы полноценно спустить воду, потребуется совершить несколько возвратно-поступательных движений пластиковым поршнем.

Индикатор заполненности

Наличие индикатора уровня сточного резервуара можно назвать опциональной вещью. Его наличие сделает эксплуатацию проще, но, если не хотите платить за лишний функционал, можно им пренебречь.

Устройство служит для уведомления о том, что емкость с отходами требуется опустошить. Беспечным хозяевам оно поможет не упустить момент, а чрезмерно внимательным – не проверять уровень заполненности после каждого посещения. Кроме того, индикатор снизит расходы санитарного вещества: вам не придется опорожнять и заново наполнять раствором резервуар чаще, чем это требуется в действительности.

Максимальная нагрузка

Показатель определяет, на какой вес рассчитана верхняя часть конструкции. Важен, если среди пользователей есть крупные люди. Составляет 100—380 кг.

Клапан давления

Деталь установлена на нижнем блоке. За счет клапана давления в процессе переноски нечистоты остаются внутри устройства.





Какой биотуалет лучше купить?

Биотуалет – это вещь, которая будет полезна не только в загородном доме. Он пригодится при неожиданном отключении водоснабжения в квартире, необходимости ухаживать за тяжелобольным родственником, длительной поездке на автомобиле или походе в лес. Несмотря на такие возможности использования, в коттедже он, помимо очевидной задачи, станет стабильным источником удобрения.

Знание особенностей всех представленных на рынке разновидностей санитарного оборудования и индивидуальной специфики участка поможет вам понять, как выбрать биотуалет для дачи. Учитывайте не только цену, но и эти моменты:

Важна ли мобильность.

Готовы ли вы регулярно тратиться на расходники и привозить их на участок.

Имеется ли доступ к электричеству/воде.

Есть ли свободное место, которое вы готовы выделить под организацию клозета.

Только имея ответ на все эти вопросы, вы сможете выбрать уборную для частного дома, полностью соответствующую вашим потребностям.